«اقتصادية عجمان»: تجديد الرخصة 3 أشهر دون عقد إيجار

المصدر: عجمان ــ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، السماح بتجديد تراخيص المنشآت الاقتصادية دون إلزامية تقديم عقد إيجار موقع المنشأة، وذلك لمدّة ثلاثة أشهر، على أن يتم تقديم عقد الإيجار خلال شهر من تاريخ انتهاء المدّة المصرّح بها، وذلك بهدف التسهيل على المستثمرين وأصحاب المنشآت والمشروعات، ودعمهم في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وضمان استمرارية أعمالهم.

وبموجب القرار، استثنت الدائرة شرط إرفاق عقد إيجار موقع المنشأة لدى تجديد الرخصة، عبر مختلف القنوات الرقمية المتوفرة للخدمة مثل الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وعبر خاصية التجديد التلقائي من خلال الرسائل النصية القصيرة.

ودعت الدائرة، المستثمرين، إلى الالتزام بتوفير عقد الإيجار خلال شهر من تاريخ انتهاء الأشهر الثلاثة المسموح بها، تجنّباً لإيقاف الرخصة، وتحميل أصحابها المسؤولية القانونية تجاه الغير.