"تاكسي دبي" يوصل منتجات "كارفور" للمستهلكين

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي:

أعلنت اقتصادية دبي عن شراكة بين مؤسسة "تاكسي دبي" وشركة "أرامكس"، مزوّد خدمات النقل والحلول اللوجستية، و"كارفور"، لتوصيل مختلف المنتجات من السلع الأساسية للمستهلكين لدى التسوق إلكترونياً من "كارفور" أو باستخدام التطبيق الذكي للعلامة.

وبموجب الاتفاقية ستقوم "أرامكس" باستخدام مركبات الأجرة التابعة "تاكسي دبي"، بالإضافة إلى أسطول مخصص من جانبها لتوصيل السلع والمنتجات الأساسية لعملاء "كارفور" في إمارة دبي لدى استخدامهم لتطبيق كارفور، أو الموقع الإلكتروني، مع مراعاة التدابير الاحترازية لضمان سلامة جميع الأطراف.

وتفصيلا، قال مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، عمر المهيري إن الشراكة تأتي في الوقت المناسب حيث لوحظ ارتفاع حجم الطلب على تسوق المواد الغذائية والاستهلاكية عبر المتاجر الإلكترونية.

وأكد مدير إدارة التشغيل والشؤون التجارية في مؤسسة تاكسي دبي، مروان الزرعوني، أنه نظراً لارتفاع الطلب على منصات التسوق الإلكتروني، فإن المؤسسة تبذل جهدها لخلق مبادرات تسهل وتسرع عملية تنفيذ طلبات الشراء خلال الفترة الحالية، لافتا أن هذه الاتفاقية مع "أرامكس" تأتي ضمن مبادرات "دبي للعطاء".

من جانبه، قال المدير العام لـ"أرامكس" في الإمارات، أحمد مرعي إن مؤسسته ملتزمه بدعم جميع الإجراءات الوقائية التي تتخذها الجهات المعنية للحفاظ على السلامة والصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره. فيما أكد مدير كارفور الإمارات، فيليب بجييون، أن هذه الشراكة تشكل نموذجاً يحتذى في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة في سبيل خدمة المجتمع الإماراتي، وخطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف كارفور الإمارات المتمثلة في تلبية احتياجات المجتمع، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة.