"المركزي" يطلب من البنوك عدم إنهاء خدمات الموظفين المواطنين أو خفض رواتبهم

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي





طلب المصرف المركزي، اليوم، من كل البنوك المحافظة على المواطنين العاملين في القطاع المصرفي، وعدم إنهاء خدماتهم أو خفض رواتبهم بسبب تداعيات انتشار فيروس "كورونا"، وذلك بحسب تعميم صادر، اليوم، من "المركزي"، وموقّع من نائب المحافظ، سيف الشامسي، حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه.



وقال "المركزي" في تعميمه رقم (1931/ 2020)، إنه نظراً إلى الظروف المرتبطة بتداعيات انتشار "كوفيد-19"، قررت اللجنة العليا المعنية بمتابعة تنفيذ استراتيجية التوطين في القطاع المالي، تأجيل تحقيق مستهدفات عام 2020، بشرط المحافظة على الموظفين المواطنين وعدم الاستغناء عن خدماتهم، نتيجة للظروف الحرجة المذكورة.



وأوضح "المركزي" أنه يجب على البنوك أن تلتزم بالمتطلبات التالية:

أولاً: إخطار دائرة الرقابة على البنوك بأي خطط تعديل على وظائف أو أوضاع موظفيكم من الموطنين على مستوى البنك.

ثانياً: عدم إنهاء خدمات المواطنين العاملين في البنك، بسبب تداعيات انتشار "كوفيد-19"، لكن هذا لا يشمل حالات الاستقالة من الموظف نفسه، أو الإخلال بالمهام الوظيفية التي تستدعي إنهاء الخدمة حسب القانون والأنظمة السارية.

ثالثاً: عدم خفض رواتب الموظفين المواطنين نتيجة للظروف الحرجة المذكورة أعلاه.

رابعاً: الالتزام بالقرار الوزاري رقم 212 لسنة 2018 في شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص.

خامساً: الاستفادة من سبل الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين لمنشآت القطاع الخاص، في سبيل استقرار المواطنين في القطاع الخاص.