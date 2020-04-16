تعرف إلى أبرز مواصفات هاتف "آي فون" الجديد.. ومواعيد الحجز والتسليم

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أعلنت شركة «أبل» الأميركية، اليوم عن طرح هاتف "أي فون اس أي" الجديد من الجيل الثاني لهواتف الشركة، والذي سيتاح بشاشة من نوعية "ريتينا اتش دي" بقياس 4.7 انش، ومدعم بمعالج شريحة "بيونيك ايه 13" المصممة من قبل الشركة.

وأوضحت الشركة في بيانات حديثة لها أصدرتها اليوم عن أن الهاتف الجديد سيأتي مدعما بخصائص مقاومة الغبار والمياه لعمق يصل لمتر ولفترة تصل إلى 30 دقيقة، كما سيمتاز بخصائص الشحن اللاسلكي مع دعم الشحن السريع عبر إتاحة الشحن لنسبة 50% خلال 30 دقيقة فقط، لافتة إلى أن الهاتف سيأتي بنظام الكاميرا الأحادية الخلفية بقدرة 12 ميغا بيكسل.

وأشارت الشركة إلى أن الهاتف سيتاح الطلب المسبق عليه عبر موقع وتطبيق "ابل" يوم الجمعة الموافق 17 من أبريل الجاري، بسعر يبدأ من 1699 درهما، وأن الشركة ستعمل على توفير الهاتف عبر قنواتها والموزعين المعتمدين وبعض شركات الاتصالات، يوم الجمعة الموافق 24 ابريل من الشهر الجاري، وذلك بأسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من 40 دولة أخرى، لافتة إلى أن الأسعار قد تختلف لفئات الهاتف من منطقة لأخرى.

وأفادت بأن الهاتف سيتاح بسعات ذاكرة مختلفة تشمل 64 غيغا بايت، و128 غيغا بايت، و256 غيغابايت، فيما سيتوفر الهاتف بألوان الأبيض والأسود، والأحمر.