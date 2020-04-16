تحذير من محاولات احتيال عبر رسائل من مواقع تشبه المواقع الرسمية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

حذّرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، من محاولات احتيال يقوم بها البعض، عبر إرسال رسائل من مواقع تشبه المواقع الرسمية.

‏وأوضحت الهيئة أن هذه الطريقة تعدّ من طرق الاحتيال الإلكتروني، التي تستهدف الأفراد، في مسعى للسطو على أموال الناس، عبر الوصول إلى بياناتهم البنكية والخاصة.

وأكدت «تنظيم الاتصالات» صحة الفيديو الذي جرى تداوله، خلال اليومين الماضيين، ويتضمن وجود محاولات احتيال يقوم به البعض، عبر إرسال مواقع تشبه المواقع الرسمية لإيقاع المستخدمين في فخ الاحتيال.

وذكرت الهيئة أنها ‫تعمل بالتعاون مع مزوّدي الخدمة على حظر الروابط المشبوهة فور الإبلاغ عنها لحماية المستخدمين منها، داعية المجتمع إلى عدم التفاعل مع مثل هذه الروابط في الرسائل والإبلاغ عنها الى الجهات الشرطية.‏

وكانت هيئة أبوظبي الرقمية حذّرت، أول من أمس، من الموقع المزيف لشرطة أبوظبي، الذي يستهدف المستخدمين مطالباً إدخال بيانات البطاقة الائتمانية لدفع 3000 درهم، لتفادي تعطيل الكمبيوتر الخاص بالضحية، وإلا يتم تحويل القضية إلى الشرطة.