"اقتصادية أبوظبي": رد 20% من الإيجارات السنوية للمنشآت التجارية لدعم القطاع الخاص

المصدر: عبير عبد الحليم - ابوظبي





أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قراراً إدارياً يقضي بأحقية المنشآت التجارية في قطاع المطاعم والسياحة والترفيه العاملة في إمارة أبوظبي باسترجاع نسبة 20% من إجمالي القيمة الإيجارية السنوية لمنشآتها. واوضحت اقتصادية ابوظبي ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات قيادة حكومة ابوظبي لدعم القطاع الخاص.



ولفتت الى ان ذلك يسري على عقود ايجار عقارات المطاعم والمقاهي والكافيتريات ومنافذ البيع وبيع الوجبات الجاهزة وكذلك الوحدات العقارية المؤجرة للمنشآت التي تُمارس انشطة الترفيه أينما وجدت وكافة العقارات المؤجرة للمنشآت السياحية والترفيهية والمنتجعات السياحية والعزب السياحية.

من جانبه قال مصدر في اقتصادية ابوظبي لـ(الامارات اليوم) ان هذا القرار جاء لدعم منشآت القطاع الخاص التي تواجه بعض التحديات نظرا لفترات الاغلاق والقيود المفروضة على بعض أنشطتها في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم اتخاذها في الامارات والعالم اجمع للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



ونوه بان القرار سيكون له اثار إيجابية عديدة على منشآت القطاع الخاص العاملة في هذه القطاعات وان الفترة المقبلة ستشهد مبادرات عديدة لدعم القطاع الخاص لافتا الى ان الدائرة تدرس العديد من المبادرات وسيتم اطلاقها في الوقت المناسب. واشار الى ان القطاع الخاص شريك رئيس في عملية التنمية ودعمه مسالة رئيسه وضرورة خلال الفترة المقبلة.

