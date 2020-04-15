«F5 نتوركس»: الإمارات ضمن الأكثر نجاحاً عالمياً في «العمل عن بُعد»

المصدر: عبير عبدالحليم - ابوظبي

عبير عبدالحليم Àأبوظبي

قال نائب الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة «F5 نتوركس»، محمد أبوخاطر، إن «الإمارات تعدّ من أكثر الدول في العالم التي نجحت في تطبيق العمل عن بُعد»، موضحاً خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة عبر الإنترنت، أمس، أن «الإمارات تجاوبت بشكل سريع للغاية مع تطبيق العمل عن بُعد، حيث إن الدولة جاهزة منذ فترة لتطبيق هذا المفهوم، مع وجود توجه لتطبيق المفاهيم الحديثة، مثل حكومة بلا أوراق، كما أن التطبيقات الذكية حاضرة وجاهزة للعمل بفضل توجيهات قيادة الدولة، ووجود نظرة مستقبلية ثاقبة لديها».

ولفت أبوخاطر إلى نجاح الإمارات كذلك في تطبيق التعليم عن بُعد، وذلك بعد أن واجه تحديات محددة في الفترة الأولى، تركزت في تغير طريقة التعليم التقليدية المعتادة، وتجاوبت وزارة التربية والتعليم بشكل سريع، عبر تدريب المعلمين والإدارات التعليمية بسرعة، حيث استطاعت المؤسسات التعليمية استيعاب التجربة سريعاً.

ونوّه بأن التحديات التي تواجه الشركات في الظروف الراهنة، تتمثل في دعم البنية التحتية، وإعطاء الأولوية للحفاظ على الأمن الإلكتروني، وعدم التأثر بالكلفة الخاصة بتقديم الخدمات.

وكشف أبوخاطر عن وجود أكثر من 400 مليون موقع إلكتروني وتطبيق على الهاتف المتحرك، يتم استخدامها في العالم حالياً، مشيراً إلى أن التوجهات المتغيرة، مثل انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، دفعت المؤسسات إلى مراجعة استراتيجياتها في مجال التطبيقات، والنظر في أهمية توسيع نطاق البنى التحتية الداعمة لاستمرارية الأعمال.