تعرف إلى مبادرة معاً التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك لمساعدة الملاك والمستأجرين في دبي

المصدر: إعداد – مدحت السويفي – دبي

ما هي مبادرة معا؟

هي مبادرة مشتركة بين مؤسسة التنظيم العقاري بدائرة الأراضي والاملاك وشركات إدارة المناطق المشتركة.

تهدف هذه المبادرة الى تقديم العون والمساعدة الى ملاك ومستأجري الوحدات العقارية المتضررين من جائحة كورونا في المجمعات الخاضعة لقانون المناطق المشتركة في وقت ازمة تفشي فايروس كوفيد 19

لمن يتم توجيه المبادرة؟

للملاك الساكنين والمؤجرين في عقارات التملك الحر المتأثرين بضرر ازمة تفشي فايروس كوفيد 19

ماذا ستقدم ؟

مساعدات عينية مثل:

-المواد الغذائية

-الادوية

-الغاء أي غرامات تأخير على رسوم الخدمات

-تقسيط رسوم الخدمات على مدار السنة

-عمل صيانة طارئة مجانية

-تزويد القاطنين بسلة التعقيم (كمامات، قفازات، مطهر، ورق محارم)

-تعقيم مجاني للوحدة العقارية

من سيعمل عليها: ؟

شركات إدارة المناطق المشتركة ولجنة الملاك عن طريق تخصيص قناة تواصل للقاطنين لتقديم طلب المساعدة

كيف يمكن للمالك او المستأجر المتضرر الاشتراك ؟

يقوم المالك او المستأجر بالتواصل مع شركة الإدارة بالإيميل الرسمي والمستندات التي تثبت تضرره والشركة تشرف على تنفيذ المبادرة حسب الإمكانيات الموجودة

هل ينطبق تقسيط دفع رسوم الخدمات على جميع الملاك؟

ينطبق على الملاك المتضررين اقتصاديا من الازمة وعليهم اثبات ذلك وارساله لشركة الإدارة

هل يمكن للمالك او المستأجر المساعدة في المبادرة؟

نعم من خلال شركة الإدارة يمكن لهم ان يقدموا أي نصف من الأصناف المذكورة (دواء قفازات كمامات) الى شركة الإدارة لتوزيعها