الإمارات الثانية عالمياً في معدل النفاذ إلى «الإنترنت»

المصدر: عبير عبدالحليم - ابوظبي

أفادت جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، بأن دولة الإمارات تتصدر دول منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي في نسبة مستخدمي الهاتف الذكي بالنسبة لعدد السكان، كما أن لدى الإمارات ثاني أعلى معدل نفاذ إلى الإنترنت على مستوى العالم بنسبة 92%، حيث يستخدم الإنترنت حالياً أكثر من تسعة ملايين و371 ألف نسمة في الدولة.

وأوضحت الجمعية في تقرير أصدرته، أمس، أن الإمارات تُعد حالياً مركزاً إقليمياً لتكنولوجيا المعلومات بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية عالية المستوى في قطاع الاتصالات، مشيرة إلى أن الدولة تتمتع بتدفق المعلومات الرقمية من كل مكان في العالم ليصب فيها نتيجة لأن مواطنين من أكثر من 206 جنسيات من مختلف أنحاء العالم يعيشون في الإمارات حالياً.

ولفتت الجمعية إلى أن الإمارات دولة رائدة في القضايا المتعلقة بحماية الطفل ومحاربة إساءة معاملته عبر الإنترنت، كاشفة عن أن لدى الجمعية خطة تركز على تحويل الإمارات إلى مركز معترف به عالمياً لحماية الأطفال وصغار السن على الإنترنت بحلول العام المقبل، بما يتماشى مع «رؤية الإمارات 2021» وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأكدت ضرورة دعم عاجل من الأفراد والمنظمات العامة والخاصة لاتخاذ الإجراءات السريعة، من أجل دعم المبادرة والحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت.

وحذّرت الجمعية من أنه على الرغم من أن تكنولوجيا الإنترنت تتيح للأطفال وصغار السن الوصول إلى كميات هائلة من المعلومات، إلا أن الأطفال عرضة للكثير من المخاطر مثل تصفح معلومات غير دقيقة أو عنصرية أو تشجع على العنف والكراهية، فضلاً عن وقوعهم ضحايا للجهات التخريبية أو المتطرفة التي تستخدم الإنترنت لاختيار الضحايا.

تهديدات للصغار على الإنترنت

حدّدت جمعية الإمارات للإنترنت الآمن التهديدات التي يتعرض لها صغار السن على الإنترنت، في التنمر الإلكتروني والابتزاز والوصول إلى محتوى غير لائق ومواد الاعتداء الجنسي والإرهاب، إضافة إلى الاحتيال الإلكتروني والتصيد والإدمان الإلكتروني، لاسيما إدمان الألعاب الإلكترونية.

الإمارات تُعد مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية عالية المستوى في الاتصالات.