«جمعية التأمين»: شهر مجاني.. وخصومات على وثائق السيارات

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن «شركات تأمين عاملة في السوق المحلية أطلقت، خلال الفترة الأخيرة، مبادرات خاصة في قطاع تأمين المركبات، في ظل تأثيرات فيروس (كورونا) المستجد».

وأضاف أن «المبادرات شملت منح المتعاملين شهراً إضافياً في وثيقة التأمين، فيما قدمت شركات أخرى خصومات على مبالغ التأمين أثناء تمديد الوثائق التي تنتهي صلاحيتها».

وبين لطفي لـ«الإمارات اليوم» أن شركات متخصصة في تسويق وبيع منتج تأمين السيارات عبر الإنترنت، لجأت بدورها إلى منح خصومات للمتعاملين بالتنسيق مع شركات التأمين المباشر، متوقعاً أن ينخرط المزيد من الشركات في هذه المبادرة، خلال الفترة المقبلة، في ظل الإسهام المجتمعي.

وأشار إلى أن الجمعية تشجع شركات التأمين العاملة في السوق المحلية على طرح هكذا مبادرات، في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح لطفي أنه «على غرار أسواق أخرى في المنطقة، من المتوقع أن تقل نسبة المطالبات المرورية لدى شركات التأمين في قطاع السيارات مع تقييد الحركة المرورية، وبالتالي تراجع التكاليف التي تتكبدها الشركات لهذا القطاع»، لافتاً إلى أنه بإمكان جميع المتعاملين، الذين شارفت وثائقهم على الانتهاء، التواصل مباشرة مع شركة التأمين للاستفسار على أي خصومات، أو منح شهر إضافي مجاناً لهم.

وكان متعاملون طالبوا شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بتمديد سريان وثائق السيارات مجاناً، مع تقييد الحركة المرورية، لمدة تصل إلى شهرين على الأقل أو ستة أشهر لأصحاب السجلات النظيفة الخالية من الحوادث، مع تطبيق آلية التسعير بناءً على عدد الكيلومترات المقطوعة، بسبب تداعيات فيروس «كورونا».

توقعات بأن تقل نسبة المطالبات المرورية لدى شركات التأمين في قطاع السيارات.