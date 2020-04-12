""الأنصاري للصرافة" تخصص 5 ملايين درهم لدعم الجهود الوطنية في مكافحة انتشار "كوفيد-19

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

أعلنت "الأنصاري للصرافة"، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، اليوم، عن مساهمتها بمبلغ خمسة ملايين درهم إلى الجهات المختصة، وذلك دعماً للجهود والتدابير التي تبذلها حكومة ومجتمع دولة الإمارات في مواجهة التحديات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة: "يواجه العالم اليوم تحدياً غير مسبوق، ونحن في (الأنصاري للصرافة) نتابع عن كثب أبرز التطورات العالمية والمحلية في مواجهة هذا المرض المستجد، وندرك تماماً بأن الطريق الأمثل للنجاح في هذه الجهود هو أن نقف سوياً كمجتمعٍ واحد، أفراداً وشركاتٍ وهيئات، وأن تتكاتف جهودنا لحماية مجتمعنا وأهلنا والحفاظ على سلامة الجميع".

وأضاف الأنصاري: "يحتّم علينا واجبنا الوطني والتزامنا تجاه مجتمعنا أن نقدم كل الدعم الممكن للجهود والإجراءات الوقائية التي تقوم بها الجهات المختصة للحد من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد، كما ندعو مجتمع الأعمال أن يقوم بخطوات مماثلة لدعم هذه الجهود، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة".

والجدير بالذكر أن "الأنصاري للصرافة" التزمت بتطبيق أعلى مستويات التعقيم والسلامة في كل فروعها، لضمان قدرة العملاء على مواصلة استلام رواتبهم وتحويل الأموال بسرعة وأمان إلى أفراد أسرهم خارج الدولة.

وكانت "الأنصاري للصرافة" قد أطلقت سلسلة من البرامج والمبادرات الاجتماعية والخيرية في قطاعات رئيسة، مثل التعليم والصحة وغيرها. كما تنشط الشركة في دعم جهود الإغاثة من الكوارث الطبيعية بالتعاون مع الحكومات في مناطق عديدة حول العالم.