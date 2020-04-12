الغرير: البنوك تعاملت باحترافية مع "إن إم سي"

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

نفى رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، أن يكون هناك تقصير من قبل إدارات المخاطر بالبنوك في التأكد من الجدارة الائتمانية لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، مؤكداً أن لبنوك تعاملت مع الشركة باحترافية.



وقال الغرير في لقاء صحافي، اليوم، تم تنظيمه عن بعد، إن الشركة مدرجة في سوق لندن ضمن أفضل 100 شركة، والميزانيات والبيانات المالية تخرج وتدقق خارج الدولة، موضحاً أن الشركة تعاملت مع 80 مصرفاً وجهة مقرضة داخل دولة الإمارات وخارجها.



وأضاف أن "ما حدث عملية نصب واحتيال، تتولى الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها التحقيق فيها".



وأفاد الغرير، بأنه تم حالياً فرض الوصاية القانونية على الشركة بما لا يسمح بأي تلاعبات في البيانات المالية أو القيام بأي أمور غير قانونية.



وأكد أن القطاع المصرفي بالإمارات قوي ويمتلك سيولة كافية تغطي حتى أربع أو خمس سنوات مقبلة، ولا يحتاج الى أي دعم خارجي.



كما أكد أن البنوك لديها دعم وسيولة إضافية تقدر بـ256 مليار درهم سيتم توفيرها للشركات المتضررة من الظروف الحالية بشكل سريع، لكن يراعى في الوقت نفسه الشفافية وانطباق الشروط.



وبين الغرير أن ما يحدث الآن يعد فرصة للشركات لتغيير طريقة عملها وتقليل النفقات غير الضرورية، لافتاً إلى نجاح العمل عن بعد في القطاع المصرفي وكذلك الجهات الحكومية.



وذكر أن البنوك تقدر ظروف العملاء الذين تركوا عملهم أو أخذوا إجازات غير مدفوعة وتمنحهم تأجيلات تناسب ذلك، مشدداً على وجود طلب على التوظيف داخلياً بعد انحسار الوباء بسبب صعوبة استقدام عمالة من الخارج خلال الأشهر الأربعة المقبلة.