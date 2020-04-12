تخفيض رسوم 94 خدمة في وزارة الاقتصاد

تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد، إصدار قائمة جديدة برسوم خدمات الوزارة، تضمنت تخفيض رسوم 94 خدمة تقدمها الوزارة لجمهور المتعاملين من الأفراد والشركات وقطاع الأعمال.
وشمل التخفيض مجموعة واسعة من الخدمات المرتبطة بالابتكار وأنشطة الأعمال والاستثمار والإنتاج وأنشطة التجارة والاستيراد والتصدير، من أبرزها خدمات التسجيل التجارية والوكالات التجارية والعلامات التجارية والمنشأ ومدققي الحسابات والمصنفات الفكرية، وقد وصلت نسب التخفيض في بعض الخدمات إلى 98%. ويقدر الأثر المالي الذي سيعود على قطاع الأعمال نتيجة هذا التخفيض بنحو 113 مليون درهم خلال عام 2020.
وفيما يلي جدول برسوم الخدمات التي تم تخفيضها في الوزارة:
|
التسلسل
|
الخدمة
|
الرسم السابق
(درهم إماراتي)
|
الرسم الجديد
(درهم إماراتي)
|
نسبة الانخفاض
|
1
|
ترخيص الإدارة الجماعية
|
100,000
|
75,000
|
25%
|
2
|
التجديد السنوي لترخيص الإدارة الجماعية
|
50,000
|
37,500
|
25%
|
3
|
بدل فاقد لترخيص الإدارة الجماعية
|
1,000
|
750
|
25%
|
4
|
ترخيص ترجمة مصنف
|
1,000
|
750
|
25%
|
5
|
بدل فاقد لترخيص ترجمة مصنف
|
500
|
350
|
30%
|
6
|
ترخيص نسخ مصنف
|
1,000
|
750
|
25%
|
7
|
بدل فاقد لترخيص نسخ مصنف
|
500
|
350
|
30%
|
8
|
ترخيص ترجمة ونسخ مصنف
|
2,000
|
1,500
|
25%
|
9
|
بدل فاقد لترخيص ترجمة ونسخ مصنف
|
1,000
|
750
|
25%
|
10
|
بدل فاقد لشهادة تسجيل مصنف
|
300
|
200
|
33%
|
11
|
تسجيل مصنف للشخص الطبيعي
|
100
|
50
|
50%
|
12
|
تسجيل مصنف للشخص الاعتباري
|
300
|
200
|
33%
|
13
|
طلب تسجيل ما لا يزيد على (10) مصنفات مشمولة بعقد استيراد أو توزيع، على أن يتم تقديم طلب تسجيل جديد عند الرغبة في تسجيل مصنفات أكثر
|
500
|
350
|
30%
|
14
|
تقديم شكوى انتهاك الحقوق، للشخص الطبيعي
|
150
|
100
|
33%
|
15
|
تقديم شكوى انتهاك الحقوق، للشخص الاعتباري
|
500
|
350
|
30%
|
16
|
قيد وكالة تجارية في سجل الوكلاء التجاريين
|
10,000
|
7,500
|
25%
|
17
|
تجديد قيد وكالة تجارية في سجل الوكلاء التجاريين
|
4,000
|
3,000
|
25%
|
18
|
بدل فاقد لشهادة قيد وكالة تجارية
|
200
|
150
|
25%
|
19
|
طلب مستخرج رسمي من صحيفة القيد
|
200
|
150
|
25%
|
20
|
طلب شهادة بعدم إجراء قيد في سجل الوكلاء التجاريين
|
200
|
150
|
25%
|
21
|
تقديم طلب تفتيش إضافي بالتعدي على وكالة تجارية
|
1,000
|
750
|
25%
|
22
|
نزاعات قائمة بين الوكلاء والموكلين، يتم تحصيله من الوكيل التجاري
|
8,040
|
6,000
|
25%
|
23
|
نزاعات قائمة بين الوكلاء والموكلين، يتم تحصيله من الشركة الموكلة
|
8,040
|
6,000
|
25%
|
24
|
بيع نشرة العلامات التجارية عن كل نسخة
|
100
|
50
|
50%
|
25
|
تقديم طلب من قبل صاحب العلامة التجارية لإدخال أي تعديل أو إضافة على علامته المسجلة
|
500
|
350
|
30%
|
26
|
تقديم طلب تعديل نظام استخدام علامة مسجلة مخصصة للدلالة على اجراء المراقبة او الفحص
|
500
|
350
|
30%
|
27
|
طلب صورة طبق الأصل عما هو مدون في سجل العلامات التجارية، أو عن أي طلب أو مستند مقدم إلى الإدارة المختصة بالعلامات التجارية أو صادر عنها
|
200
|
150
|
25%
|
28
|
طلب البحث أو التقصي عن علامة تجارية
|
500
|
350
|
30%
|
29
|
طلب التأشير في السجل برهن علامة تجارية أو برهن علامات مرتبطة بها، أو ترخيص علامة تجارية أو نقل ملكيتها
|
1,700
|
1,250
|
26%
|
30
|
طلب التأشير في السجل بشطب رهن علامة تجارية أو أي علامة مرتبطة بها
|
500
|
350
|
30%
|
31
|
طلب التأشير في السجل بشطب قيد ترخيص باستعمال علامة تجارية
|
500
|
350
|
30%
|
32
|
تقديم طلب تسجيل علامة تجارية أو مجموعة علامات عن بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة
|
1,000
|
750
|
25%
|
33
|
تقديم طلب تسجيل علامة تجارية مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص عن بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة
|
1,000
|
750
|
25%
|
34
|
تسجيل علامة تجارية أو مجموعة علامات لبضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة
|
6,700
|
5,000
|
25%
|
35
|
تجديد قيد علامة تجارية أو مجموعة علامات عن بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة
|
6,700
|
5,000
|
25%
|
36
|
تسجيل علامة تجارية مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص على بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة أخرى واحدة
|
10,000
|
7,500
|
25%
|
37
|
تجديد قيد علامة تجارية مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص عن بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة
|
10,000
|
7,500
|
25%
|
38
|
تقديم طلب لقيد البيانات في سجل العلامات التجارية من قبل صاحب العلامة المسجلة
|
500
|
350
|
30%
|
39
|
طلب تجديد مدة حماية علامة أو مجموعة مسجلة أو علامة مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص، إذا قدم الطلب خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية، وعن كل علامة من العلامات المكونة للمجموعة بعد الأولى
|
1,000
|
750
|
25%
|
40
|
طلب تجديد مدة حماية علامة أو مجموعة مسجلة أو علامة مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص، إذا قدم الطلب خلال الشهور الثلاثة التالية لانتهاء مدة الحماية، وعن كل علامة من العلامات المكونة للمجموعة بعد العلامة الأولى
|
2,000
|
1,500
|
25%
|
41
|
تقديم اعتراض على تسجيل علامة تجارية
|
10,000
|
7,500
|
25%
|
42
|
طلب سماع أقوال الطرفين أو أحدهما قبل الفصل في الاعتراضات على تسجيل علامة تجارية
|
500
|
350
|
30%
|
43
|
التظلم من رفض إدخال أية إضافات أو تعديل على علامة تجارية مسجلة
|
2,500
|
1,850
|
26%
|
44
|
طلب الحصول على الحماية المؤقتة لعلامة تجارية في المعارض الأهلية أو الدولية
|
500
|
350
|
30%
|
45
|
الاعتراض على طلب التأشير بشطب قيد ترخيص باستعمال علامة تجارية
|
500
|
350
|
30%
|
46
|
نشر علامة تجارية في نشرة العلامات التجارية
|
1,000
|
750
|
25%
|
47
|
التظلم من قرار الفصل في الاعتراض على تسجيل علامة تجارية
|
10,000
|
7,500
|
25%
|
48
|
إصدار بدل فاقد لشهادة علامة تجارية
|
200
|
150
|
25%
|
49
|
طلب التأشير في السجل بشطب العلامة التجارية سواء عن كل البضائع والخدمات أم بعضها
|
10,000
|
7,500
|
25%
|
50
|
قيد وكيل تسجيل علامة تجارية، لشركة أجنبية
|
10,000
|
7,500
|
25%
|
51
|
تصدير الحديد الخردة إلى خارج الدولة، للطن الواحد
|
250
|
200
|
20%
|
52
|
التأشير بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات القيد أو المستندات المرفقة به لفروع الشركات الأجنبية
|
500
|
350
|
30%
|
53
|
التأشير بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات القيد أو المستندات المرفقة به أو نقل القيد من سجل إلى آخر للأشخاص الطبيعيين
|
200
|
100
|
50%
|
54
|
قيد الشركات الوطنية في سجل مدققي الحسابات لمدة ثلاث سنوات
|
15,000
|
10,500
|
30%
|
55
|
قيد فروع الشركات الوطنية في سجل مدققي الحسابات عن كل فرع ولمدة ثلاث سنوات
|
10,050
|
7,500
|
25%
|
56
|
تجديد قيد فروع الشركات الوطنية في سجل مدققي الحسابات عن كل فرع ولكل سنة
|
5,000
|
2,500
|
50%
|
57
|
قيد فروع الشركات الاجنبية في سجل مدققي الحسابات عن كل فرع ولمدة ثلاث سنوات
|
60,000
|
45,000
|
25%
|
58
|
تجديد قيد فروع الشركات الأجنبية في سجل مدققي الحسابات عن كل فرع وعن كل سنة
|
10,000
|
7,500
|
25%
|
59
|
قيد الأشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات المزاولين لمدة ثلاث سنوات
|
6,000
|
4,500
|
25%
|
60
|
تجديد قيد الأشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات المزاولين عن كل سنة
|
2,000
|
1,500
|
25%
|
61
|
القيد في سجل مدققي الحسابات المتدربين
|
500
|
350
|
30%
|
62
|
تقديم شكوى على مدقق حسابات طبيعي أو اعتباري
|
10,000
|
7,500
|
25%
|
63
|
شهادة لمن يهمه الأمر
|
100
|
50
|
50%
|
64
|
بدل فاقد أو تالف لشهادة قيد أو تجديد قيد لمدققي الحسابات
|
100
|
50
|
50%
|
65
|
تصديق عقد تقديم أي خدمة يقوم بها مدقق الحسابات بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 المشار إليه، أو أي تشريع آخر يحل محله
|
200
|
100
|
50%
|
66
|
تقديم طلب قيد شخص طبيعي أو اعتباري في سجل مدققي الحسابات
|
200
|
100
|
50%
|
67
|
نشر المحررات الرسمية للشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم
|
10,000
|
7,500
|
25%
|
68
|
رسوم نشر المحرر الرسمي لشركة ذات المسؤولية المحدودة
|
3,000
|
2,500
|
17%
|
69
|
نشر أي تعديل على المحررات الرسمية للشركات التجارية
|
1,000
|
750
|
25%
|
70
|
الموافقة على اعتماد نظام الميكروفيلم لحفظ المستندات لشركة مساهمة
|
1,000
|
750
|
25%
|
71
|
تصديق عقد شركات الأشخاص
|
100
|
50
|
50%
|
72
|
طلب تقويم حصص عينية لشركة مساهمة
|
5,000
|
3,500
|
30%
|
73
|
طلب تخفيض رأس مال شركة مساهمة
|
1,000
|
750
|
25%
|
74
|
دراسة طلب تقدير علاوة إصدار لشركة مساهمة
|
5,000
|
3,500
|
30%
|
75
|
قيد شركة مساهمة في سجل الشركات
|
10,000
|
7,500
|
25%
|
76
|
البيع أو الاندماج أو الاستحواذ للشركات الأجنبية
|
10,050
|
7,500
|
25%
|
77
|
فتح فرع لشركات الأشخاص
|
1,000
|
750
|
25%
|
78
|
طلب ترخيص بإنشاء فرع أو مكتب لشركة أجنبية
|
5,000
|
3,500
|
30%
|
79
|
طلب قيد الشركة الأجنبية في سجل الشركات الأجنبية
|
10,000
|
7,500
|
25%
|
80
|
طلب تعديل بيانات في سجل الشركات الأجنبية
|
2,000
|
1,500
|
25%
|
81
|
تجديد قيد الشركة الأجنبية في سجل الشركات الأجنبية
|
10,000
|
7,500
|
25%
|
82
|
صورة طبق الأصل عن كافة المعاملات
|
100
|
50
|
50%
|
83
|
شهادة لمن يهمه الأمر للشركات المساهمة
|
200
|
50
|
75%
|
84
|
شهادات المنشأ على المنتجات الوطنية ويحصل على قيمة الفاتورة من (1 درهم إلى 1000 درهم)
|
20
|
10
|
50%
|
85
|
شهادات المنشأ على المنتجات الوطنية ويحصل على قيمة الفاتورة من (1001 درهم إلى 5000 درهم)
|
40
|
20
|
50%
|
86
|
شهادات المنشأ على المنتجات الوطنية ويحصل على قيمة الفاتورة من (5001 درهم إلى 20000 درهم)
|
60
|
30
|
50%
|
87
|
شهادات المنشأ على المنتجات الوطنية ويحصل على قيمة الفاتورة من (20001 درهم إلى 40000 درهم)
|
80
|
40
|
50%
|
88
|
شهادات المنشأ على المنتجات الوطنية ويحصل على قيمة الفاتورة من (40001 درهم إلى 100000 درهم)
|
100
|
50
|
50%
|
89
|
شهادات المنشأ على المنتجات الوطنية ويحصل على قيمة الفاتورة من (100001 درهم إلى 500000 درهم)
|
200
|
100
|
50%
|
90
|
شهادات المنشأ على المنتجات الوطنية ويحصل على قيمة الفاتورة إذا زادت عن (500000 درهم)
|
400
|
200
|
50%
|
91
|
طباعة شهادة منشأ معدلة بدلا من شهادة منشأ سبق وأن دفعت رسومها
|
40
|
20
|
50%
|
92
|
الترخيص باستعمال علامة "صنع في الامارات"، عن كل سنة
|
2,000
|
100
|
95%
|
93
|
تجديد الترخيص باستخدام علامة "صنع في الامارات"، عن كل سنة
|
2,000
|
50
|
98%
|
94
|
تعديل بيانات الخدمة الرئيسية للترخيص باستخدام علامة "صنع في الامارات"، عن كل سنة
|
1,000
|
50
|
95%