تخفيض رسوم 94 خدمة في وزارة الاقتصاد

المصدر:
  • ابوظبي ـ الامارات اليوم
التاريخ:

تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد، إصدار قائمة جديدة برسوم خدمات الوزارة، تضمنت تخفيض رسوم 94 خدمة تقدمها الوزارة لجمهور المتعاملين من الأفراد والشركات وقطاع الأعمال.

 

وشمل التخفيض مجموعة واسعة من الخدمات المرتبطة بالابتكار وأنشطة الأعمال والاستثمار والإنتاج وأنشطة التجارة والاستيراد والتصدير، من أبرزها خدمات التسجيل التجارية والوكالات التجارية والعلامات التجارية والمنشأ ومدققي الحسابات والمصنفات الفكرية، وقد وصلت نسب التخفيض في بعض الخدمات إلى 98%. ويقدر الأثر المالي الذي سيعود على قطاع الأعمال نتيجة هذا التخفيض بنحو 113 مليون درهم خلال عام 2020.

وفيما يلي جدول برسوم الخدمات التي تم تخفيضها في الوزارة:

التسلسل

الخدمة

الرسم السابق

(درهم إماراتي)

الرسم الجديد

(درهم إماراتي)

نسبة الانخفاض

1

ترخيص الإدارة الجماعية

100,000

75,000

25%

2

التجديد السنوي لترخيص الإدارة الجماعية

50,000

37,500

25%

3

بدل فاقد لترخيص الإدارة الجماعية

1,000

750

25%

4

ترخيص ترجمة مصنف

1,000

750

25%

5

بدل فاقد لترخيص ترجمة مصنف

500

350

30%

6

ترخيص نسخ مصنف

1,000

750

25%

7

بدل فاقد لترخيص نسخ مصنف

500

350

30%

8

 ترخيص ترجمة ونسخ مصنف

2,000

1,500

25%

9

 بدل فاقد لترخيص ترجمة ونسخ مصنف

1,000

750

25%

10

بدل فاقد لشهادة تسجيل مصنف

300

200

33%

11

تسجيل مصنف للشخص الطبيعي

100

50

50%

12

تسجيل مصنف للشخص الاعتباري

300

200

33%

13

طلب تسجيل ما لا يزيد على (10) مصنفات مشمولة بعقد استيراد أو توزيع، على أن يتم تقديم طلب تسجيل جديد عند الرغبة في تسجيل مصنفات أكثر

500

350

30%

14

تقديم شكوى انتهاك الحقوق، للشخص الطبيعي

150

100

33%

15

تقديم شكوى انتهاك الحقوق، للشخص الاعتباري

500

350

30%

16

قيد وكالة تجارية في سجل الوكلاء التجاريين

10,000

7,500

25%

17

تجديد قيد وكالة تجارية في سجل الوكلاء التجاريين

4,000

3,000

25%

18

بدل فاقد لشهادة قيد وكالة تجارية

200

150

25%

19

طلب مستخرج رسمي من صحيفة القيد

200

150

25%

20

طلب شهادة بعدم إجراء قيد في سجل الوكلاء التجاريين

200

150

25%

21

تقديم طلب تفتيش إضافي بالتعدي على وكالة تجارية

1,000

750

25%

22

نزاعات قائمة بين الوكلاء والموكلين، يتم تحصيله من الوكيل التجاري

8,040

6,000

25%

23

نزاعات قائمة بين الوكلاء والموكلين، يتم تحصيله من الشركة الموكلة

8,040

6,000

25%

24

بيع نشرة العلامات التجارية عن كل نسخة

100

50

50%

25

تقديم طلب من قبل صاحب العلامة التجارية لإدخال أي تعديل أو إضافة على علامته المسجلة

500

350

30%

26

تقديم طلب تعديل نظام استخدام علامة مسجلة مخصصة للدلالة على اجراء المراقبة او الفحص

500

350

30%

27

طلب صورة طبق الأصل عما هو مدون في سجل العلامات التجارية، أو عن أي طلب أو مستند مقدم إلى الإدارة المختصة بالعلامات التجارية أو صادر عنها

200

150

25%

28

طلب البحث أو التقصي عن علامة تجارية

500

350

30%

29

طلب التأشير في السجل برهن علامة تجارية أو برهن علامات مرتبطة بها، أو ترخيص علامة تجارية أو نقل ملكيتها

1,700

1,250

26%

30

طلب التأشير في السجل بشطب رهن علامة تجارية أو أي علامة مرتبطة بها

500

350

30%

31

طلب التأشير في السجل بشطب قيد ترخيص باستعمال علامة تجارية

500

350

30%

32

تقديم طلب تسجيل علامة تجارية أو مجموعة علامات عن بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة

1,000

750

25%

33

تقديم طلب تسجيل علامة تجارية مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص عن بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة

1,000

750

25%

34

تسجيل علامة تجارية أو مجموعة علامات لبضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة

6,700

5,000

25%

35

تجديد قيد علامة تجارية أو مجموعة علامات عن بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة

6,700

5,000

25%

36

تسجيل علامة تجارية مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص على بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة أخرى واحدة

10,000

7,500

25%

37

تجديد قيد علامة تجارية مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص عن بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة

10,000

7,500

25%

38

تقديم طلب لقيد البيانات في سجل العلامات التجارية من قبل صاحب العلامة المسجلة

500

350

30%

39

طلب تجديد مدة حماية علامة أو مجموعة مسجلة أو علامة مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص، إذا قدم الطلب خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية، وعن كل علامة من العلامات المكونة للمجموعة بعد الأولى

1,000

750

25%

40

طلب تجديد مدة حماية علامة أو مجموعة مسجلة أو علامة مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص، إذا قدم الطلب خلال الشهور الثلاثة التالية لانتهاء مدة الحماية، وعن كل علامة من العلامات المكونة للمجموعة بعد العلامة الأولى

2,000

1,500

25%

41

تقديم اعتراض على تسجيل علامة تجارية

10,000

7,500

25%

42

طلب سماع أقوال الطرفين أو أحدهما قبل الفصل في الاعتراضات على تسجيل علامة تجارية

500

350

30%

43

التظلم من رفض إدخال أية إضافات أو تعديل على علامة تجارية مسجلة

2,500

1,850

26%

44

طلب الحصول على الحماية المؤقتة لعلامة تجارية في المعارض الأهلية أو الدولية

500

350

30%

45

الاعتراض على طلب التأشير بشطب قيد ترخيص باستعمال علامة تجارية

500

350

30%

46

نشر علامة تجارية في نشرة العلامات التجارية

1,000

750

25%

47

التظلم من قرار الفصل في الاعتراض على تسجيل علامة تجارية

10,000

7,500

25%

48

إصدار بدل فاقد لشهادة علامة تجارية

200

150

25%

49

طلب التأشير في السجل بشطب العلامة التجارية سواء عن كل البضائع والخدمات أم بعضها

10,000

7,500

25%

50

قيد وكيل تسجيل علامة تجارية، لشركة أجنبية

10,000

7,500

25%

51

تصدير الحديد الخردة إلى خارج الدولة، للطن الواحد

250

200

20%

52

التأشير بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات القيد أو المستندات المرفقة به لفروع الشركات الأجنبية

500

350

30%

53

التأشير بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات القيد أو المستندات المرفقة به أو نقل القيد من سجل إلى آخر للأشخاص الطبيعيين

200

100

50%

54

قيد الشركات الوطنية في سجل مدققي الحسابات لمدة ثلاث سنوات

15,000

10,500

30%

55

قيد فروع الشركات الوطنية في سجل مدققي الحسابات عن كل فرع ولمدة ثلاث سنوات

10,050

7,500

25%

56

تجديد قيد فروع الشركات الوطنية في سجل مدققي الحسابات عن كل فرع ولكل سنة

5,000

2,500

50%

57

قيد فروع الشركات الاجنبية في سجل مدققي الحسابات عن كل فرع ولمدة ثلاث سنوات

60,000

45,000

25%

58

تجديد قيد فروع الشركات الأجنبية في سجل مدققي الحسابات عن كل فرع وعن كل سنة

10,000

7,500

25%

59

قيد الأشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات المزاولين لمدة ثلاث سنوات

6,000

4,500

25%

60

تجديد قيد الأشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات المزاولين عن كل سنة

2,000

1,500

25%

61

القيد في سجل مدققي الحسابات المتدربين

500

350

30%

62

تقديم شكوى على مدقق حسابات طبيعي أو اعتباري

10,000

7,500

25%

63

شهادة لمن يهمه الأمر

100

50

50%

64

بدل فاقد أو تالف لشهادة قيد أو تجديد قيد لمدققي الحسابات

100

50

50%

65

تصديق عقد تقديم أي خدمة يقوم بها مدقق الحسابات بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 المشار إليه، أو أي تشريع آخر يحل محله

200

100

50%

66

تقديم طلب قيد شخص طبيعي أو اعتباري في سجل مدققي الحسابات

200

100

50%

67

نشر المحررات الرسمية للشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم

10,000

7,500

25%

68

رسوم نشر المحرر الرسمي لشركة ذات المسؤولية المحدودة

3,000

2,500

17%

69

 نشر أي تعديل على المحررات الرسمية للشركات التجارية

1,000

750

25%

70

الموافقة على اعتماد نظام الميكروفيلم لحفظ المستندات لشركة مساهمة

1,000

750

25%

71

 تصديق عقد شركات الأشخاص

100

50

50%

72

طلب تقويم حصص عينية لشركة مساهمة

5,000

3,500

30%

73

طلب تخفيض رأس مال شركة مساهمة

1,000

750

25%

74

دراسة طلب تقدير علاوة إصدار لشركة مساهمة

5,000

3,500

30%

75

 قيد شركة مساهمة في سجل الشركات

10,000

7,500

25%

76

البيع أو الاندماج أو الاستحواذ للشركات الأجنبية

10,050

7,500

25%

77

فتح فرع لشركات الأشخاص

1,000

750

25%

78

طلب ترخيص بإنشاء فرع أو مكتب لشركة أجنبية

5,000

3,500

30%

79

طلب قيد الشركة الأجنبية في سجل الشركات الأجنبية

10,000

7,500

25%

80

طلب تعديل بيانات في سجل الشركات الأجنبية

2,000

1,500

25%

81

 تجديد قيد الشركة الأجنبية في سجل الشركات الأجنبية

10,000

7,500

25%

82

صورة طبق الأصل عن كافة المعاملات

100

50

50%

83

شهادة لمن يهمه الأمر للشركات المساهمة

200

50

75%

84

 شهادات المنشأ على المنتجات الوطنية ويحصل على قيمة الفاتورة من (1 درهم إلى 1000 درهم)

20

10

50%

85

شهادات المنشأ على المنتجات الوطنية ويحصل على قيمة الفاتورة من (1001 درهم إلى 5000 درهم)

40

20

50%

86

شهادات المنشأ على المنتجات الوطنية ويحصل على قيمة الفاتورة من (5001 درهم إلى 20000 درهم)

60

30

50%

87

شهادات المنشأ على المنتجات الوطنية ويحصل على قيمة الفاتورة من (20001 درهم إلى 40000 درهم)

80

40

50%

88

شهادات المنشأ على المنتجات الوطنية ويحصل على قيمة الفاتورة من (40001 درهم إلى 100000 درهم)

100

50

50%

89

 شهادات المنشأ على المنتجات الوطنية ويحصل على قيمة الفاتورة من (100001 درهم إلى 500000 درهم)

200

100

50%

90

شهادات المنشأ على المنتجات الوطنية ويحصل على قيمة الفاتورة إذا زادت عن (500000 درهم)

400

200

50%

91

طباعة شهادة منشأ معدلة بدلا من شهادة منشأ سبق وأن دفعت رسومها

40

20

50%

92

الترخيص باستعمال علامة "صنع في الامارات"، عن كل سنة

2,000

100

95%

93

تجديد الترخيص باستخدام علامة "صنع في الامارات"، عن كل سنة

2,000

50

98%

94

تعديل بيانات الخدمة الرئيسية للترخيص باستخدام علامة "صنع في الامارات"، عن كل سنة

1,000

50

95%
 

 

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