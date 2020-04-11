للمتسوقين من مواقع غير موثوقة: ادفعوا عند الاستلام فقط

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، المستهلكين من التسوق عبر مواقع غير موثوقة وغير معروفة.

وقال مدير الأمن السيبراني في الهيئة، عبد الرحمن المرزوقي، إنه في حال الإصرار على الشراء من هذه المواقع غير الموثوقة، فإنه يجب الدفع عند الاستلام فقط، وعدم اللجوء للدفع الالكتروني.

وأكد المرزوقي أن الهيئة تستجيب لأي حالة من حالات الاحتيال الالكتروني، وتتحرك بسرعة كبيرة لحجب المواقع والروابط الاحتيالية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

وكشف أن الهيئة أجرت استطلاعاً كشف عن ثقة 70% من المستخدمين بعمليات الدفع الالكتروني، مشدداً على أنه يمكن الاعتماد على الدفع الالكتروني، والوثوق بعمليات الدفع الالكتروني من خلال التطبيقات المعروفة والتطبيقات والمواقع التي تم وضعها في قائمة التطبيقات التي وضعتها الهيئة وتحدثها بشكل مستمر.

وحذر المرزوقي، في تصريحات لتلفزيون الشارقة، من الضغط على مواقع وروابط غير معروفة أو مجهولة المصدر، مع ضرورة الشراء من مواقع معروفة، لافتاً إلى حملات توعوية مستمرة تقوم بها الهيئة حول أحدث أساليب الاحتيال الالكتروني وطرق الوقاية منها.