50 إنذاراً ومخالفة لمنشآت تجارية في أبوظبي خلال 3 أيام

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

حررت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أربع مخالفات، ووجهت 46 إنذاراً لمنشآت مخالفة، كما صادرت 205 سلع مغشوشة ومقلدة ومخالفة للمواصفات القياسية المعمول بها في الإمارة، وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية مكثفة قامت بها خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأكدت الدائرة في تقرير أصدرته أمس، أنها وزعت 916 منشوراً توعوياً خلال هذه الحملات التفتيشية، تتعلق بالتعاميم التي أصدرتها، والممارسات التجارية الضارة التي تستوجب المخالفة في الإمارة.

وأوضحت «اقتصادية أبوظبي» أنها نفذت الحملات التفتيشية على 3371 منشأة اقتصادية، شملت منافذ بيع، وبقالات، ومراكز بيع خضراوات وفواكه، ومطاعم، وعربات متنقلة، ومقاهي، وصيدليات، ومراكز تجارية، وأندية رياضية، وصالونات نسائية، ومراكز بيع المستلزمات الصحية.

ولفتت إلى أن الحملات تستهدف الحد من الممارسات التجارية الخاطئة، والتحقق من الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها للحد من تداعيات فيروس كورونا.

يشار إلى أن «اقتصادية أبوظبي» نظمت آلاف الحملات التفتيشية منذ تفشي فيروس «كورونا» المستجد عالمياً، كما نفذت 3450 زيارة وحملة تفتيشية خلال الأيام الأربعة الأخيرة من مارس الماضي، أسفرت عن مصادرة أكثر من 71 ألفاً و700 سلعة مقلدة ومغشوشة مخالفة للمواصفات المعمول بها.

- «اقتصادية أبوظبي» تصادر 205 سلع مغشوشة غير مطابقة للمواصفات.