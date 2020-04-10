«المالية» تطلق نظاماً ذكياً لميزانيات الوظائف

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أمس، النظام الذكي لميزانيات الوظائف، الأول من نوعه في المنطقة، مما يقدمه من خصائص وخدمات تقوم على ربط ميزانية الوظائف مع التنفيذ الفعلي والاحتساب الآلي للوفورات المحققة عن التنفيذ ومرونة استخدامها بالميزانية، الأمر الذي يحقق الاستفادة المثلى من الوقت والجهد ويلغي جميع المعاملات الورقية بنسبة 100%.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، سعيد راشد اليتيم، في بيان أمس، أهمية إطلاق النظام الذكي لتعديل ميزانيات الوظائف باعتباره خطوة ترتقي بعملية إعداد وتنفيذ وأتمتة مشروع الميزانية وفق أفضل الممارسات العالمية، إذ يوظف النظام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التعلم الآلي ليكفل سلامة النظام المالي.

وأشار اليتيم إلى المكانة المهمة التي تحتلها وزارة المالية كواحدة من أهم الجهات الرائدة عالمياً في مجال توفير الخدمات المالية الذكية، حيث اتخذت الوزارة العديد من الخطوات الاستشرافية والاستباقية لمواكبة الثورة الرقمية والاستفادة من تقنياتها في توفير الخدمات للجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، وبما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 ومبادرة حكومة الإمارات الذكية.

وقال إن الوزارة أطلقت النظام الذكي الجديد، انطلاقاً من حرصها على توفير جميع أطر الدعم للجهات الحكومية الاتحادية، وتطوير آليات فعالة لإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة من خلال تبنيها للتقنيات الحديثة والتكنولوجيا الإلكترونية المتطورة التي ازدادت أهميتها بشكل كبير في وقتنا الحالي في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحديات فرضها تفشي وباء «كوفيد-19».

وأضاف اليتيم أنه ستستفيد من النظام الذكي الجديد جميع الجهات الحكومية في الدولة المطبقة لنظام إعداد الميزانية والنظام المالي الاتحادي ونظام بياناتي، إذ يقوم النظام الذكي بعملية الربط الآلي بين النظام الآلي لإعداد الميزانية ونظام المناقلات، ونظام بياناتي، والنظام المالي الاتحادي (FMIS)، مشيراً إلى أن النظام الجديد يتضمن القواعد الرقابية والإجرائية اللازمة بشأن تعديلات ميزانية الوظائف.

وأوضح أن الإجراءات التي تندرج تحت مظلة النظام الجديد ويوفرها للمتعاملين تضمنت كلاً من: طلبات التذويب، والاستحداث، والتسوية وتغيير العقود، وإجراء المناقلات المالية اللازمة لتنفيذ كل الإجراءات على مستوى التوليفة المحاسبية على النظام المالي الاتحادي، وسد فروقات الكلفة المالية التي تنتج عن التغيرات الطبيعية في ميزانية الوظائف، والموافقات اللازمة على الطلبات وفقاً للصلاحيات الممنوحة للمستخدمين، واحتساب الوفر المحقق على بنود الرواتب آلياً، وتجميعها في الحساب الوسيط لميزانية الوظائف، ما يتيح للمستخدم المرونة في استخدام وفورات الميزانية وإعطاء صورة دقيقة عن تنفيذ ميزانية الوظائف.

- النظام يربط بين النظام الآلي لإعداد الميزانية وأنظمة المناقلات و«بياناتي» و«المالي الاتحادي».