«وكالات»: الرحلات الجوية متاحة للحجز على مواقع الشركات

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال مديرون وعاملون في وكالات سفر، إن شركات الطيران تعمل في بيئة عالمية سريعة التغيّر، وتسعى إلى الالتزام بالقرارات والمتطلبات التنظيمية التي تصدرها الحكومات، في إطار التصدي لانتشار فيروس «كورونا»، مشيرين إلى أن الرحلات الجوية متاحة للحجز في المواقع الشبكية للشركات، لكن السفر يعتمد على القيود بالدرجة الأولى.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»: «إنه بإمكان المتعاملين إجراء حجوزاتهم بالنسبة للرحلات المحدودة، التي تطرحها شركات حالياً، إلى جانب تلك المتاحة للحجز بعد انتهاء فترة سريان قرارات التعليق المؤقت، لكن إتاحة الرحلات الجوية على المواقع الشبكية، لا يعني بالضرورة بأن شركة الطيران ستنقل المسافر، إذا ما فرضت جهة تنظيمية أو سلطة ما قيوداً جديدة، أو لجأت إلى تمديد القيود المفروضة سابقاً».

رحلات محدودة

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الريس للسفريات، محمد جاسم الريس، إنه «بإمكان المتعاملين إجراء حجوزاتهم بالنسبة للرحلات المحدودة، التي تطرحها شركات حالياً، إلى جانب تلك المتاحة للحجز بعد انتهاء فترة سريان قرارات التعليق المؤقت للفترة المقبلة»، موضحاً أنه «في جميع الأحوال تخضع لقيود السفر المستجدة».

وأضاف الريس أن «الرحلات الجوية متاحة على المواقع الشبكية لشركات الطيران، لكن يُنصح المسافرون دائماً بالتحقق قبل السفر»، مشيراً إلى أنه «يمكنهم إعادة الحجز والإلغاء، في حال تم فرض أي قيود جديدة بالنسبة لتلك الوجهات التي يقصدونها».

وأكد أن «شركات الطيران لديها سياسات متباينة بخصوص خيارات إعادة الحجز أو الإلغاء، وبالتالي من المهم للمتعاملين التحقق منها قبل إجراء الحجز».

إرشادات عامة

وبيّن الريس أن «هناك مسائل عدة ينبغي التحقق منها، بما في ذلك حظر السفر أو إرشادات عامة ضد السفر غير الضروري، فضلاً عن متطلبات الحجر الصحي في نقطة الوصول، إلى جانب القرارات التي تصدرها الحكومات بمنع مواطنيها من السفر».

وأكد أهمية التواصل المستمر مع شركات الطيران والمتطلبات التي تصدرها الدول بخصوص إجراءات السفر، خلال هذه المرحلة، لاتخاذ القرارات المناسبة لإعادة الحجز أو إلغاءه، لافتاً إلى أن الحجوزات تخضع للشروط في جميع الأحوال.

شروط وقيود

من جانبه، قال المدير العام لشركة بالحصا للسياحة، ناروز سركيس، إن «إتاحة الرحلات الجوية على المواقع الشبكية لشركات الطيران، لا يعني بالضرورة بأن الشركة ستكون مسؤولة عن نقل المسافر إلى وجهته»، مبينا أنه «يمكن للمتعاملين إجراء حجوزات حالية أو للفترة المقبلة (مبكرة)، إلا أن ذلك يخضع للشروط وقيود السفر في حال تم تمديدها».

وأوضح سركيس أن «بعض الدول تمنع، على سبيل المثال، سفر مواطنيها خلال فترة محددة وبالتالي لا يمكن لهم إجراء حجز وتوقع السفر، نظراً إلى وجود قيود ليست من مسؤولية شركة الطيران، في حين أن هناك دولاً أخرى قد تواصل إغلاق حدودها الجوية أمام الرحلات، أو قد تلزم القادمين بالحجز الصحي الإلزامي، بما في ذلك إجراء فحوص في المطار، وغيرها من المتطلبات».

وأضاف: «الرسالة التي نود توجيهها للمتعاملين الراغبين في السفر حالياً هي أن الإجراءات الحالية استثنائية، وقد تتغير وتعدّل باستمرار بناءً على تطوّرات انتشار أو احتواء فيروس (كورونا)».

ظروف متغيّرة

بدوره، قال المدير العام لوكالة الفيصل للسفريات والسياحة، ياسين دياب، إن «شركات الطيران تعمل حالياً في ظل ظروف تتغير بسرعة كبيرة، وتخضع للقرارات التي تصدرها الحكومات من جهة المغادرة، أو نقطة الوصول، بما في ذلك رحلات العبور»، مشيراً إلى أن «الحجوزات متاحة، لكن السفر يعتمد على شروط عدة خارجة عن إرادة الناقلات الجوية».

وأفاد دياب بأن «إجراء الحجوزات يحكمه الآن شروط عدة، منها سياسات الاسترداد أو إعادة الحجز، بما يتناسب مع متطلبات السفر في مختلف المطارات العالمية»، مؤكداً أهمية التحقق من شروط شراء التذاكر من على المواقع الشبكية لشركات الطيران خلال هذه الفترة.

إعادة الحجز

أوضح المدير العام لشركة بالحصا للسياحة، ناروز سركيس، أنه «بالنسبة لبعض شركات الطيران، فإنه يمكن للمسافرين الذين لديهم حجوزات مسبقة لرحلات للسفر، حتى شهر يونيو، إعادة حجز رحلاتهم من دون رسم إعادة الحجز، أو دفع أي فرق في ثمن التذكرة»، مشيراً إلى أنه «يمكن للمسافرين إجراء الحجوزات الجديدة للفترة المقبلة، بينما إذا تأثرت خطط سفرهم، فيمكنهم إلغاء الرحلة، من خلال خيار استرداد قيمة التذكرة، أو طلب استرداد لقسيمة صالحة لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدارها».

- وكالات سفر أكدت أن الإجراءاتالحالية استثنائية، وتعدّل باستمرار بناء على تطوّرات «كورونا».