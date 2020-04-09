استراتيجية جمركية من 8 محاور لمواجهة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت الهيئة الاتحادية للجمارك أن قطاع الجمارك في الدولة نجح في تنفيذ استراتيجية متكاملة لمواجهة التداعيات الخاصة بفيروس «كورونا»، مشيرة إلى أن الاستراتيجية التي تنفذها مع دوائر الجمارك المحلية، تتضمن ثمانية محاور رئيسة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أمس، أن تلك المحاور تتمثل في إنهاء الإجراءات وإنجاز المعاملات الجمركية بسهولة ويسر، مع اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية كافة معها، إضافة إلى تطبيق خطط استمرارية الأعمال وآلية العمل عن بُعد وتسهيل إنجاز معاملات التخليص الجمركي عبر التطبيقات الذكية، فضلاً عن تشديد الرقابة على الشحنات الواردة، علاوة على اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة كافة، لضمان عدم تأثر الشحنات التي يتم السماح بدخولها إلى الدولة بحمل الفيروس أو التأثر به.

واستهدفت استراتيجية قطاع الجمارك في الدولة، كذلك، حماية موظفي الجمارك في المقار الرئيسة والمنافذ الجمركية من الإصابة بالفيروس، باتخاذ التدابير الاحترازية، إلى جانب إصدار التعاميم الخاصة بكيفية التعامل مع الشحنات الواردة وآليات العمل والإرشادات الصحية، وإطلاق المبادرات التوعوية والصحية لموظفي القطاع وأفراد المجتمع، إضافة إلى جمع البيانات الإحصائية عن حركة السلع والبضائع وتحليلها، وتزويد الجهات المختصة في الدولة بها، الأمر الذي دعم عملية اتخاذ القرار على مستوى الدولة.

استجابة سريعة

وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة، علي سعيد النيادي، إن توجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، وسرعة إدراكها لتداعيات ومخاطر أزمة تفشي فيروس «كورونا» في وقت مبكر، أسهمتا في تجنيب الدولة مخاطر كبيرة، وأطلقتا جرس الإنذار المبكر في القطاعات الحكومية استعداداً لمواجهة تلك الأزمة، ورفع من مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع.

وأضاف أن استجابة قطاع الجمارك في الدولة، بمجرد ظهور المؤشرات الأولى لأزمة «كورونا»، كانت سريعة وإيجابية للغاية، حيث قامت الهيئة والدوائر الجمركية المحلية كافة باتخاذ إجراءات جمركية وصحية وأمنية حاسمة لمنع تفشي الفيروس، وفي الوقت نفسه ضمان توفير متطلبات المجتمع من الاحتياجات الأساسية.

تحدٍّ وفرصة

وأشار النيادي إلى أن أزمة «كورونا» تمثل تحدياً كبيراً لقطاع الجمارك في الدولة، لما لها من تداعيات صحية وأمنية واقتصادية واجتماعية، وفي الوقت ذاته تمثل فرصة كبيرة لتعزيز قدرات هذا القطاع في مجال إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث والعمل عن بعد، كما تعد فرصة لإطلاق الطاقات الكامنة لدى هذا القطاع من أجل استشراف المستقبل والإبداع والابتكار في وضع الاستراتيجيات المستقبلية، التي تكفل مواجهة مثل هذه الأزمات والتحديات.

وأفاد بأن الهيئة الاتحادية للجمارك قدمت أوجه الدعم المطلوبة للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، منذ اللحظة الأولى، وشاركت بفاعلية في اجتماعاتها كافة، كما تعاونت مع الجهات ذات العلاقة في الدولة، بهدف التخفيف من تداعيات تفتشي فيروس «كورونا» في الدولة.

تجارة الإمارات من المواد الغذائية

أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن الإجمالي العام لحجم تجارة المواد الغذائية لدولة الإمارات مع بقية الدول العالم (تجارة مباشرة ومناطق حرة)، بلغ 29.5 مليار درهم، خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى نهاية مارس 2020، حيث بلغت قيمة الواردات منها نحو 20 مليار درهم، والصادرات 5.1 مليارات درهم، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 4.4 مليارات درهم.

المحاور الـ 8

- إنهاء الإجراءات وإنجاز المعاملات الجمركية بسهولة.

- تطبيق خطط استمرارية الأعمال وآلية العمل عن بُعد.

- تشديد الرقابة على الشحنات الواردة.

- اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة.

- حماية موظفي الجمارك في المقار الرئيسة والمنافذ من الإصابة.

- إصدار التعاميم الخاصة بكيفية التعامل مع الشحنات الواردة.

- إطلاق المبادرات التوعوية والصحية لموظفي القطاع وأفراد المجتمع.

- جمع البيانات الإحصائية عن حركة السلع والبضائع وتحليلها.