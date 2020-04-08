استثناء 17 قطاعاً حيوياً من إصدار تصاريح الحركة خلال "التعقيم الوطني"

المصدر: دبي ـــ سامح عوض الله:

حدّدت اقتصادية دبي 17 قطاعاً حيوياً مستثناة من إصدار تصاريح الحركة خلال 24 ساعة أثناء برنامج التعقيم الوطني في دبي، وقالت اقتصادية دبي إن القطاعات المستثناة حيوية ولا يتعين عليها التسجيل، ولكن ينبغي للعاملين فيها الحصول على رسالة من جهات العمل تفيد بتحركاتهم من وإلى العمل، مؤكدة أنه من الضروري وجود سند أو إثبات قانوني للحالات المصرح لها بالخروج لإبرازه عند الطلب من قبل الدوريات الأمنية، أو خلال المراجعة بعد تصوير الرادار.

وأفادت اقتصادية دبي، بأن القطاعات المستثناة تشمل العاملين في قطاع الخدمات الصحية والكادر الطبي والمستشفيات والعيادات والصيدليات، وقطاع منافذ البيع للأغذية، وتتضمن الجمعيات والسوبر ماركت والبقالات، وقطاع خدمات التوصيل، وقطاع المطاعم والمقاهي التي يقتصر نشاطها فقط على خدمات التوصيل، وقطاع سلاسل التوريد للخدمات والسلع الأساسية ومواد البناء وغيرها وتشمل المخازن، وقطاع مصنعي موردي المواد والتجهيزات الطبية والقطاعات الصناعية وقطاع الكهرباء والمياه ومحطات الوقود والتبريد وقطاع الاتصالات، وقطاع الموانئ والمطارات والشحن وشركات الطيران، وقطاع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بمكافحة فيروس كورونا، وقطاع النقل العام والتاكسي والحافلات. كما أضافت اقتصادية دبي أيضاً قطاع خدمات البلدية وتشمل خدمات الصرف الصحي والنفايات وخدمات النظافة العامة والخاصة، وقطاع الأعمال الإنشائية مع تحديد ضوابط التصريح من بلدية دبي واللجنة الدائمة لشؤون العمال، وقطاع الخدمات الجمركية والمنافذ الحدودية، وقطاع الخدمات الأمنية العامة والخاصة وقطاع الإعلام.

كما أوضحت اقتصادية دبي، أن هناك 4 قطاعات أخرى مستثناة من التصاريح فقط خلال الفترة الزمنية من الساعة 8 صباحاً حتى الثانية ظهراً، والتي تم استثناء العاملين فيها من إصدار تصاريح الحركة خلال برنامج التعقيم الوطني في دبي، حيث يسمح لهم بمزاولة أعمالهم خلال تلك الفترة فقط، ولكن يتعين عليهم الحصول على رسالة من جهات العمل تبين تحركاتهم من وإلى العمل، كما أنه من الضروري وجود سند أو إثبات قانوني للحالات المصرح لها بالخروج لإبرازه عند الطلب من قبل الدوريات الأمنية، أو من خلال تصوير الرادار.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن القطاعات الأربعة تتضمن قطاعات الخدمات المالية والمصرفية ومحال الصرافة وخدمات الرعاية الاجتماعية وخدمات الصيانة وورش التصنيع وخدمات غسيل وتنظيف الملابس للجهات الحيوية المصرح بها.