«إعمار مولز»: استئناف العمل في «دبي مول» مشروط بموافقة الجهات التنظيمية

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أكدت شركة «إعمار مولز» أنه تماشياً مع تعليمات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، فقد تقرّر تمديد إغلاق جميع المتاجر حتى 18 أبريل الجاري، باستثناء محال السوبرماركت، والعيادات، والصيدليات، لافتة إلى أن استئناف العمل في جميع المحال يوم الأحد 19 أبريل الجاري مشروط بتعليمات الجهات التنظيمية.

وأوضحت «إعمارمولز» في رسالة داخلية للمستأجرين، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، وأكدها مصدر في شركة «إعمار العقارية»، أن أوقات العمل في الأنشطة المستثناة هي لمحال السوبوماركت والصيدليات، وشركات تحويل الأموال، ومحال النظارات من الساعة 10 صباحاً إلى السابعة مساءً، فيما تقرر أن تكون أوقات عمل العيادات من التاسعة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً.

ولفتت «إعمار مولز» أن منافذ بيع الطعام والشراب في «دبي مول» ستقتصر فقط على خدمات التوصيل، طبقاً للاشتراطات التي وضعتها بلدية دبي.