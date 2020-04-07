«إعمار مولز»: استئناف العمل في «دبي مول» مشروط بموافقة الجهات التنظيمية

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أكدت «شركة إعمار مولز»، أنه تماشياً مع تعليمات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، فقد تقرّر تمديد إغلاق جميع المتاجر حتّى 18 أبريل 2020، باستثناء محلات السوبرماركت، والعيادات، والصيدليات، في ما سيتم استئناف العمل في جميع المحال يوم الأحد 19 أبريل 2020، وفقاً لتعليمات الجهات التنظيمية.

وأوضحت «إعمارمولز» في رسالة داخلية للمستأجرين حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، وأكدها مصدر في «شركة إعمار العقارية»، أن أوقات العمل في الأنشطة المستثناة هي لمحلات السوبر ماركت والصيدليات، وشركات تحويل الأموال، ومحال النظارات من الساعة 10 صباحاً وحتّى السابعة مساءً، فيما تقرر أن تكون أوقات عمل العيادات من التاسعة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء.

ولفتت «إعمار مولز» أن منافذ بيع الطعام والشراب في «دبي مول» ستقتصر فقط على خدمات التوصيل، وطبقاً للاشتراطات التي وضعتها بلدية دبي.