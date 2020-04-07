الناقلات الوطنية: رحلات جوية منتظمة إلى 24 وجهة في 14 دولة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

استأنفت الناقلات الوطنية "طيران الإمارات"، و"الاتحاد للطيران"، و"فلاي دبي" عملياتها على نطاق محدود وبشكل منتظم، وأعلنت الشركات الثلاث عن رحلاتها الجوية إلى 24 وجهة في 14 بلداً حول العالم، مشيرة إلى أن جميع هذه الرحلات تخضع للموافقات الحكومية.

ووفقاً للناقلات الوطنية فإن هذه الرحلات ستنقل مسافرين من دولة الإمارات فقط وهي قيد المراجعة، وتم البدء بتشغيل الرحلات إلى بعض المحطات، فيما من المتوقع أن يتم تشغيل المزيد من الرحلات إلى محطات جديدة اعتباراً من 15 أبريل الجاري.

وقالت شركة "طيران الإمارات" إنها أخذت الموافقات اللازمة لنقل ركاب إلى بعض وجهاتها اعتباراً من 6 أبريل، إلى كل من "لندن هيثرو"، و"فرانكفورت" و"باريس"، و"بروكسل، و"زيوريخ".

بدورها أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" استئناف الرحلات بشكل منتظم اعتباراً من 5 أبريل إلى 7 وجهات أولاها "سيؤول"، تليها "ملبورن"، ثم "سنغافورة"، و"مانيلا"، و"بانكوك"، و"جاكرتا"، و"أمستردام"، مشيرة إلى أن جميع الوجهات تخضع للموافقات الحكومية.

إلى ذلك، قالت شركة "فلاي دبي"، إنها ستشغل رحلات جوية إلى كل من الهند وباكستان للسماح بعودة مواطنيها اعتباراً من 15 أبريل، مشيرة إلى أن قائمة الوجهات التي ستشغل الرحلات إليها في هذين البلدين تصل إلى 12 وجهة.

ووفقاً للناقلة تشمل رحلات الهند كلاً من: أحمد آباد، تشيناي، دلهي، حيدر أباد، كوتشي، كاليكوت، لكناو، مومباي، أما بالنسبة للسوق الباكستانية فإن القائمة تشمل كلاً من: فيصل آباد، كراتشي، سيالكوت، ملتان.

يشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني أكدت أن قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لايزال ساري المفعول، مضيفة أنه تم السماح مؤقتاً لرحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم، على أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.