بالفيديو.. غرفة دبي: تجربة العمل عن بعد نجحت بنسبة 100%

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي

أفادت غرفة تجارة وصناعة دبي بنجاح تجربتها للعمل عن بعد بنسبة 100%، مؤكدة أن مسار العمل اليومي بالغرفة وبين الأقسام والإدارات المختلفة يجري بسلاسة ويسر بعد قرارها بالتحول الذكي والعمل عن بعد في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدة أن موظفي الغرفة يقومون بأعمالهم من المنزل بكفاءة عالية، في إطار تنفيذ مبادرة #خلك_في_البيت #اعمل_بذكاء #اعمل_عن_بعد، والتي أطلقتها الغرفة منذ أيام، إذ يتم تنفيذ الأعمال اليومية بصورة طبيعية مدعومة بالتقنيات الحديثة والمتطورة التي تسهل من مهامهم، وتثري تجربة المتعاملين، وتسرع إتمام معاملاتهم.



وفي رسالة إلى الموظفين، قال المدير العام لغرفة دبي حمد بوعميم، إنه مع تمديد برنامج التعقيم الوطني على مدار 24 ساعة ولمدة أسبوعين، أصبحت المسؤولية أكبر من خلال ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي تصدرها الجهات الحكومية المعنية، مؤكداً أهمية اتباع الإرشادات الصحية الوقائية، والتزام المنازل، والعمل عن بٌعد. وأضاف "التزامنا جميعاً بتطبيق هذه الإجراءات دليل على الوعي بأهمية دورنا في التغلب على هذا الوباء العالمي، فلنتابع قُدُماً بالتصرف بمسؤولية والتزام، وسنجتاز معاً هذه الظروف الاستثنائية".



في غضون ذلك، أصدرت غرفة تجارة وصناعة دبي فيديو قصيراً تحت عنوان "نصائح للعمل عن بعد" يتضمن إرشادات وتوجيهات ونصائح متنوعة للقطاع الخاص لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل عن بعد. وقال بوعميم إن "إصدار الفيديو جاء التزاماً بالحملة التي أطلقتها غرفة دبي الأسبوع الماضي تحت شعار "خلك في البيت.. اعمل بذكاء.. اعمل عن بعد" التي تستهدف دعم القطاع الخاص في تطبيق خطط العمل عن بعد، ومساعدته في الحفاظ على صحة المتعاملين والموظفين، والحرص على استمرارية الأعمال".



ويتضمن الفيديو القصير إرشادات حول ضرورة التوازن بين الحياة المهنية والشخصية في المنزل، والحرص على ممارسة التمارين الرياضية لتنشيط العقل والجسد، وتنظيم أوقات الاستراحة، والتواصل مع الزملاء والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتناول وجبات خفيفة صحية وغيرها، ما يساعد في الوصول إلى أفضل النتائج في خطط العمل عن بعد.



وقال المدير العام للغرفة إنه "يوماً بعد يوم، يزداد فخرنا جميعاً بدولتنا الإمارات على الجهود الجبارة التي تبذلها في السر والعلن لحفظ أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين بلا استثناء، مشيراً الى أن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الشاملة التي اتخذتها الدولة على كافة المستويات أثبتت أننا نعيش في ظل قيادة رشيدة، همها صحتنا، وأولويتها سلامتنا، وهدفها أمننا، داعياً الى الاطمئنان إلى أن صحتنا وسلامتنا هي الأهم، وكلنا ثقة بدولتنا التي لن تدخر جهداً للحفاظ عليهم، وإلى التفاؤل إذ إن الفترة الحالية هي مرحلة مؤقتة، وسنعود أقوى بعد أن كشفت هذه التجربة مدى صحة رؤيتنا في التغلُب على المصاعب، والاستثمار بالمستقبل، ودعم التحول الذكي، وتطوير وحماية كوادرنا البشرية.



وأوضح بوعميم أنه مع مرور أسبوع على العمل عن بُعد، ومع التقارير الإيجابية التي وردت عن سير العمل، نشيد بجهود موظفي غرفة دبي والتزامهم بالحفاظ على جودة الخدمات التي تقدمها الغرفة من خلال القنوات الذكية، وقدرتهم على ضمان استمرار العمليات التشغيلية للغرفة وخدماتها لمجتمع الأعمال بالجودة والمهنية العالية المعهودة. وأكد أن نجاح الغرفة هو أبلغ رسالة على أنها تعمل كفريق واحد لكتابة صفحة مشرفة من مستقبل إمارة دبي، داعياً الى "إكمال مسيرتنا من خلال التسلح بالعزيمة والإرادة والتفاؤل، إذ إن تعاوننا معاً يعزز قدرتها على قهر التحديات".