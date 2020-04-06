«المركزي» يرفع خطة دعم الاقتصاد الوطني إلى 256 مليار درهم

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

رفع المصرف المركزي إجراءات دعم الاقتصاد الوطني، أمس، لتصل قيمتها إلى 256 مليار درهم، تتألف من 50 مليار درهم في هيئة تخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، و50 مليار درهم في هيئة دعم تمويلي بكلفة صفرية، و95 مليار درهم في هيئة تخفيضات في السيولة الاحتياطية، و61 مليار درهم عبارة عن تخفيض في متطلبات الاحتياطيات النقدية الإلزامية.

وأعلن للمرة الأولى تخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50%، كما أنه كشف في الوقت نفسه مزيداً من التدابير في مواجهة تداعيات وباء فيروس «كورونا».

تخفيف تداعيات «كورونا»

وتفصيلاً، قال المصرف المركزي، في بيان، إنه «في إطار جهود التخفيف من تداعيات انتشار وباء فيروس (كورونا) عن الاقتصاد الوطني، أقرّ مجلس إدارة المصرف تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، إذ خُفضت من 14% إلى 7%، ما سيسهم في تعزيز السيولة وضخّ ما يُقدّر بـ61 مليار درهم من السيولة في القطاع المصرفي، يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها».

ووفقاً للبيان، مدّد «المركزي» الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة، كما أقرّ تحسينات إضافية على الخطة.

تأجيل الديون

وأشار «المركزي» إلى أنه يمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020.

وأفاد بأنه يمكن للبنوك أيضاً المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، وتمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر 2021، حيث تبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية المحررة 50 مليار درهم.

وأقرّ المصرف المركزي تمديداً لتسهيلات التمويل ذات الكلفة الصفرية المغطاة بضمان للبنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة، حتى 31 ديسمبر 2020، حيث تبلغ قيمة التسهيلات الصفرية المتاحة 50 مليار درهم.

وأوضح أن البنوك المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، ستتمكن من سحب واستخدام ثلث احتياطات السيولة النظامية الحالية لديها، وبالتالي، ستُمنح البنوك المرونة اللازمة للاحتفاظ بحد أدنى لنسبة تغطية السيولة يبلغ 70%، كما سيُخفّض الحد الأدنى لنسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 7%، لافتاً إلى أن القيمة الإجمالية لاحتياطي السيولة النظامية، التي سيتم تحريرها، تبلغ نحو 95 مليار درهم، وسيتمّ استخدام تلك السيولة لتعويض تأثير تقديم الضمانات المطلوبة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.

معايير رأس المال

وأضاف «المركزي» أنه سيتم تأجيل تنفيذ مجموعة من معايير رأس المال المرتبطة بخطط تنفيذ متطلبات «بازل 3»، حتى 31 مارس 2021، لكل البنوك، وذلك لتخفيف الأعباء التشغيلية المترتبة على القطاع المالي خلال هذه المرحلة الصعبة.

وبالتعاون مع السلطتين الرقابيتين القائمتين على تنظيم الخدمات المالية، في كل من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وفي مركز دبي المالي العالمي، أصدر المصرف المركزي مجموعة توجيهات للبنوك وشركات التمويل حول تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS9. وتُمكّن هذه التوجيهات البنوك وشركات التمويل من الاستفادة من المرونة التي يوفرها إطار المعيار الدولي، مع الالتزام في الوقت نفسه بالحفاظ على أعلى مستويات الامتثال والاتساق. وجرى طرح هذه التوجيهات للمشاورات العامة، أمس، على أن تنتهي هذه المشاورات بتاريخ الثامن من أبريل 2020.

نهج استباقي

وقال محافظ المصرف المركزي، عبدالحميد سعيد، إن «المصرف المركزي سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لدعم الاقتصاد المحلي والقطاع المصرفي، في مواجهة تأثيرات وباء فيروس (كوفيد-19)، حيث ستسهم الإجراءات الإضافية التي أعلنّا عنها في التخفيف بشكل استباقي من أعباء الأزمة المترتبة على المؤسسات المالية، ودعمها لمواصلة أداء دورها الحيوي، باعتبارها العصب الرئيس للعجلة الاقتصادية، إضافة إلى دعم ومساندة الشركات والأسر، ومواصلة توفير التمويلات الضرورية لها».

وأضاف سعيد أن «الخطوات الشاملة والمتنوعة التي اتخذها المصرف المركزي، تعكس النهج الاستباقي والمدروس الذي نتبعه، والتزامنا الراسخ بالاستجابة للأزمات عبر توظيف كل الإمكانات والأدوات المتاحة، والتصرف وفق الصلاحيات التي يمتلكها (المركزي) لدعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحساسة»، وأشار إلى أن «المصرف المركزي يتوقع أن تحرص البنوك وشركات التمويل على الاستفادة الفعالة من تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، بما يحقق الفائدة لعملائها والاقتصاد الوطني».

التقييم الاحترازي

أصدر المصرف المركزي متطلبات جديدة لجميع البنوك، لتطبيق تقييم احترازي على مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة، تحت المعيار الدولي لرفع التقارير المالية IFRS9. ويهدف التقييم الاحترازي إلى تخفيف تأثير مخصصات المعيار الدولي المذكور، في رأس المال الرقابي، في ظل التقلبات المتوقعة الناجمة عن تداعيات وباء «كوفيد-19».

وستتم إعادة أي معدل زيادة في المخصصات أو الإعفاءات، بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بشكل جزئي إلى رأس المال الرقابي. وسيتم تطبيق مخصصات المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 على مراحل، خلال فترة خمس سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2024.