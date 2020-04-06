إرشادات للتعامل مع حالات الطوارئ المالية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

قد يجد الأفراد الذين يواجهون حالات طوارئ مالية، غير متوقعة، أنفسهم أمام تحديات جديدة للتعامل معها، في إطار تنظيم أمورهم وجعلها أكثر توافقاً مع هذه المستجدات، وفقاً لمؤسسة «ذا بالانس» المتخصصة في الاستشارات المالية، التي شددت على أهمية أن يلجأوا في هذه المرحلة إلى تقييم أوضاعهم بعناية، بحيث يضمن لهم ذلك اتخاذ الخيارات الصحيحة، نظراً لأن الذعر لن يحل أي شيء، بل سيزيد من الضغوط.

وأشارت المؤسسة إلى ضرورة تحديد أولويات الانفاق، إذ إن المصروفات ليست كلها متساوية، بحيث ينبغي دفع بعض المستحقات والفواتير قبل غيرها، والنظر في آليات السداد بطريقة تقلل من حجم الخسائر والرسوم التي قد تفرض عليهم، موضحة أنه بمجرد تحديد الفواتير الأكثر أهمية، يمكن للفرد البدء والبحث عن فئات الإنفاق غير الضرورية والسعي إلى خفضها تماماً، نظراً لأن التنظيم المالي، وتقديم بعض التنازلات، هما المخرج الوحيد للتعامل مع هذه الأزمات.

وبيّنت أنه في كثير من الأحيان يفاجاً الأفراد بأنهم يحققون تقدماً ملحوظاً بمجرد إعادة النظر في بعض فئات الإنفاق الصغيرة، في إطار الحياة اليومية وعادات التسوّق، ويمكن لهذه الأموال أن تقطع شوطاً طويلاً في معالجة حالة الطوارئ المالية، التي تتطلب سلوكيات جديدة، بما في ذلك إعادة النظر في عمليات وقرارات الشراء للمنتجات الكمالية الباهظة الثمن، التي ترهق الميزانية المالية وتتسبب في تكاليف إضافية.

وأضافت «ذا بالانس» أن وضع ميزانية خاصة بتتبع النفقات والمدخرات نهاية كل شهر، يعدّ أحد أبرز العوامل التي تساعد الأفراد على إدارة أموالهم بحكمة، من خلال المقارنة بين الدخل والنفقات، إلى جانب دوره البارز للمساعدة على الادخار.

ولفتت إلى أهمية تجنب أساليب العيش بشكل يفوق مستوى الإمكانات المالية، والنظر في العادات التي تهدر الموارد وتزيد من مستويات الانفاق، والعمل على ادخار مبلغ مالي من الدخل الشهري بانتظام، فالأموال التي تدخرها ولو كانت ضئيلة، فإنها ستحدث فرقاً مع تراكمها.

وأكدت المؤسسة ضرورة التواصل باستمرار مع المقرضين باستمرار، إذا ما كان الأفراد يواجهون مشكلات في بطاقات الائتمان أو الفواتير الطبية أو مدفوعات الرهن العقاري، فمن مصلحة هذه المؤسسات مساعدة الأفراد على تسديد المدفوعات، وتخطي الأزمات التي يواجهونها، من خلال تسهيل الدفعات وتخفيف الشروط وغيرها.

وذكرت أن الانتظار وتجاهل الظروف الطارئة يعدّان من أبرز الأخطاء التي يرتكبها الأفراد، مشيرة إلى أن تراكم الدفعات والديون قد تعيق قدرة السداد، وبالتالي من المهم إعطاء هذه المسألة أولوية، من خلال العمل على تنظيمها وفق الإمكانات المتاحة.

وأوضحت «ذا بالانس» أنه من الناحية المثالية، فإنه عادة ما يتم تخصيص بعض الأموال في صندوق الطوارئ للمساعدة في دفع أي نفقات غير متوقعة، والاستفادة منها للتعامل مع الصعوبات. في المقابل، يمكن للأفراد دائماً محاولة الحصول على قرض، أو استخدام بطاقات ائتمان، لكن ذلك يزيد المشكلة سوءاً، ففي حين أن اقتراض الأموال يمكن أن يوفر وصولاً سريعاً إلى النقد، إلا أنه يأتي مع معدلات فائدة عالية، وستؤدي المدفوعات الإضافية إلى تمديد الجدول الزمني للالتزامات المالية.

وبينت أن مدخرات التقاعد يجب أن تكون الملاذ الأخير، إذ يفضل الابتعاد عنها قدر الإمكان.

كما بينت أنه بمجرد تجاوز الوضع المالي الطارئ ينبغي اتخاذ خطوات لتقليل تأثير الأحداث المماثلة في المستقبل، من خلال البدء بصندوق الطوارئ، فالقاعدة الأساسية هي تخصيص ما يكفي لتغطية النفقات لبضعة أشهر، لافتة إلى أنه بهذه الطريقة، لن تجبر المصروفات غير المتوقعة الأفراد على اتخاذ خيارات صعبة بشأن الاحتياجات الأساسية، ومن الواضح أنه كلما وفروا أكثر، كان ذلك أفضل فالقاعدة هي أن كل ما يدخره الفرد، سيمنحه ذلك بعض الوقت، بينما يعيد الأشياء إلى مسارها الصحيح.

تجنّب أساليب العيش بشكل يفوق الإمكانات المالية، يعدّ من الأمور المهمة.