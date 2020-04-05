بالفيديو: مواطن يطلق مبادرة لإعفاء المتضررين من "كورونا" من الإيجارات السكنية لشهرين

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أطلق مواطن إماراتي مبادرة لإعفاء مستأجري العقارات السكنية من الإيجار لمدة شهرين مراعاة لظروفهم في ظل الظروف الحالية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وتفصيلاً قال المدير العام لـ«شركة الليوان الملكي للعقارات»، محمد حارب، ومطلق المبادرة في تصريحات خاصة لـ "الإمارات اليوم"، بأن الوضع الحالي يستلزم تكاتف جميع الأطراف اجتماعيا، وأن هذا التوقيت ليس وقت تحقيق أرباح، ولكن وقت تعاضد بين فئات المجتمع المختلفة بما فيها الملاك والمستأجرين.

وأشار إلى أنه قام بإعفاء المستأجرين في العقارات التي يملكها، لمدة شهرين، وعندما عرض الفكرة على ملاك آخرين رحبوا بالفكرة وأعفوا هم أيضاً شهرين لمستأجرين في عقاراتهم، متمنياً أن تزيد مثل هذه السلوكيات الاجتماعية الخيرية في المستقبل لتشمل عد كبير من الملاك، لافتاً إلى أن المبادرة تم إطلاقها تحت اسم "ساعد مستأجرينك" أو #support_tenants.

ودعا حارب، أصحاب الأملاك الآخرين لإطلاق مبادرات خاصة لدعمم عملائهم، والتخفيف من الضغوط الاقتصادية عليهم ومساعدتهم على تجاوز هذه الأوضاع الطارئة الناتجة عن أزمة فيروس «كورونا»، بتقديم إعفاءات من الإيجار لأصحاب الوحدات السكنية لفترات معينة كلاً حسب مقدرته.