تمديد قرار وقف أنشطة المراكز التجارية و مراكز التسوق في أبوظبي حتى إشعار آخر

المصدر: أبوظبي--وام

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي قرارا بتمديد الإيقاف المؤقت حتى إشعار آخر على مستوى الإمارة لممارسة أنشطة المراكز التجارية ومراكز التسوق و الأسواق المفتوحة وصالات عروض السينما و ألعاب التسلية و الترفيه و الألعاب الالكترونية.

و أكد محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس الدائرة في هذا الشأن أن تمديد سريان العمل بالتعاميم المشار إليها يأتي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات و الكوارث و وزارة الصحة ووقاية المجتمع وذلك استمرارا لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى دولة الإمارات للحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأوضح الحمادي أن التعاميم الأخرى الصادرة عن الدائرة بشأن الإيقاف المؤقت للأنشطة الأخرى كوقف خدمة ركن السيارات و الإغلاق المؤقت لصالات اللياقة وكمال الأجسام إضافة إلى حظر خدمة تقديم الأرجيلة "الشيشة" في المطاعم والمقاهي وغيرها سيظل تنفيذها ساري المفعول حتى إشعار آخر التزاما من الدائرة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة وصحة المجتمع.

و جاء في تعميم الدائرة بتمديدها الأنشطة المذكورة أن تعمل الشركات والمؤسسات المرخصة في إمارة أبوظبي على الاستمرار بتنفيذ هذه التوجيهات وعدم فتح أبوابها للجمهور لتقديم خدماتها للحد من التجمعات التي قد تكون سببا بانتشار العدوى حيث سيتم تنفيذ حملات تفتيش من قبل الدائرة للوقوف على تطبيق التعميم ورصد المخالفات.

جدير بالذكر أن التعميم نص على أن تعمل الجهات ذات العلاقة على تنفيذه ابتداء من تاريخ إصداره حتى إشعار آخر مع التأكيد على الالتزام بالعمل وفق التدابير اللازمة التي تتخذها دولة الإمارات و الحرص على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية ذات العلاقة بصحة و سلامة أفراد المجتمع على مستوى الإمارة و دولة الامارات بشكل عام.