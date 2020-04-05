مواطن يقدم مبنى سكنياً لدعم جهود الدولة في مكافحة «كورونا»

المصدر: مدحت السويفي - دبي

وضع رئيس مجلس إدارة مركز الصدارة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم في منطقة العين، محمد غلوم الخوري، مبنى سكنياً جاهزاً، ليكون تحت تصرف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تضامناً مع الجهود الوطنية لاحتواء تداعيات فيروس «كورونا» (كوفيد-19).

وقال الخوري لـ«الإمارات اليوم»: «إن هذا الوقت هو الذي يجب أن يتكاتف فيه الجميع»، مشيراً إلى أنه منذ بداية الأزمة الصحية العالمية، توالت الإسهامات المجتمعية للشركات ورجال الأعمال والتجار، لدعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، بالتبرع النقدي أو تقديم وحدات سكنية، ووضعها تحت تصرف حكومة دولة الإمارات.

وأضاف: «ما يحدث مدعاة للفخر، فالكل حريص على مصلحة الوطن، وما قمت به يعدّ جزءاً صغيراً من دوري كمواطن يعيش على أرض هذا الوطن».

وشدد الخوري على أن شعب دولة الإمارات أبناء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تقع عليهم اليوم مسؤولية كبيرة، تتمثل في المحافظة على الوطن، مؤكداً أن قيادة الدولة تسعى بكل ما تملك إلى الحفاظ على أمننا وصحتنا وسلامتنا، سواء المواطن أو المقيم.

وجدد الخوري حرصه واهتمامه بالإسهام في دعم المبادرات الوطنية، من أجل صحة وسلامة المجتمع، معتبراًَ ذلك «رد جميل» للقيادة والوطن، وتقديم رسالة شكر ووفاء للدولة، وإظهار الدعم للجهود الرسمية، خلال هذه الظروف الصعبة، التي تتطلب تضافر كل الجهود لمواجهة التحديات.