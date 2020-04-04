مواعيد جديدة للتسوق في "تعاونية الاتحاد"

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أعلنت إدارة «تعاونية الاتحاد»، اليوم، عن تغيير مواعيد التسوق بمنافذها في مختلف مناطق دبي، اعتباراً من غدٍ (الأحد)، لتصبح بين الساعة 7 صباحاً و8 مساءً، وذلك لمواكبة تمديد فترة التعقيم الوطني.

وأفاد، لـ«الإمارات اليوم»، مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، بأن «القرارات الجديدة للعمل بمنافذ التعاونية، ستشمل الفروع التي كانت تعمل بنظام 24 ساعة، لتصبح جميع الفروع تعمل وفق المواعيد الجديدة، وبما يدعم سياسات التزام المتسوقين بالبقاء في المنازل، خلال فترة التعقيم الوطني».

وأشار إلى أن «الفترة الأخيرة شهدت إقبال عدد كبير من المتسوقين على شراء السلع بكميات تكفي لاحتياجات أسرهم، ما يعني عدم الحاجة للتسوق خلال فترة التعقيم الوطني، في إطار دعم سياسات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد»، داعياً إلى «ضرورة عدم اتباع المستهلكين سياسات التسوق الخاطئة، بتكديس كميات كبيرة من السلع دون داعٍ، ما يعرض بعضها للتلف لاحقاً».