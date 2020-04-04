تعرف إلى الموعد المقترح لاستضافة "إكسبو 2020 دبي"

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال المكتب الدولي للمعارض، الجهة المسؤولة عن معارض «إكسبو»، إن حكومة دولة الإمارات، وتضامناً مع الدول المشاركة، اقترحت تغيير موعد «إكسبو 2020 دبي»، إلى الفترة بين الأول من أكتوبر 2021، إلى 31 مارس 2022.

وأضاف المكتب، في بيان له على موقعه الشبكي اليوم، أنه تلقى الطلب في أعقاب مناقشات أجراها مع لجنة تسيير «إكسبو 2020 دبي»، والتي دعمت تأجيل افتتاح المعرض لمدة عام، في ظل تأثيرات فيروس «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأن تغيير التواريخ يتم بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء، وفق اتفاقية باريس لعام 1928.

وبين المكتب أنه سيعقد اجتماعاً، في 21 أبريل الجاري، لمناقشة تغيير المواعيد.