أحمد بن سعيد: إجلاء المواطنين مجاناً على رحلات "طيران الإمارات"

المصدر: أزاد عيشو – دبي





قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ"طيران الإمارات" والمجموعة، إن "(الناقلة) ستعيد المواطنين الإماراتيين إلى الوطن مجاناً على أي من رحلاتها المحدودة التي ستستأنف تشغيلها من دبي الأسبوع المقبل".

وأضاف سموه، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "المواطنين العالقين في الخارج يمكنهم التواصل مع أقرب سفارة للدولة"، مؤكداً أن طيران الإمارات في خدمة الوطن والمواطن دائماً.

وكانت "طيران الإمارات"، قد أعلنت أمس، أنها تلقت الموافقات اللازمة لنقل ركاب إلى بعض وجهاتها، موضحة أنها تعمل بالتعاون والتنسيق مع السلطات لتوسيع خدماتها، مع عدم التهاون على الإطلاق في سلامة وصحة متعامليها، وأطقم الطيران في جميع مراحل الرحلات.