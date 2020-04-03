مرسوم بتعيين عبدالحميد سعيد محافظاً لـ «المصرف المركزي»

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً اتحادياً لسنة 2020 بتعيين عبدالحميد سعيد محافظاً لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ويمتلك عبدالحميد سعيد خبرة تزيد على 35 عاماً في مجال العمل المصرفي والخدمات المالية، من خلال عضويته في مجالس إدارات العديد من الجهات والمؤسسات، مثل بنك أبوظبي الأول، وشركة أبوظبي التنموية القابضة، وجهاز الإمارات للاستثمار، إضافة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، وقناة «سكاي نيوز» عربية.

وشغل سعيد أيضاً عضوية كل من اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة، ولجنة التدقيق والمخاطر والامتثال في شركة مبادلة للاستثمار، إضافة إلى مناصب عدة شغلها سابقاً في «سيتي بنك»، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة.