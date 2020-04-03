تشديد مخالفات رفع الأسعار والاحتكار في أبوظبي إلى مليوني درهم

واوضحت الدائرة للامارات اليوم انه تم تحديد 250 الف درهم كغرامة رفع اسعار المواد الغذائية والمواد الطبية والامتناع عن بيع هذه المواد او احتكارها ومليوني درهم غرامة تكرار المخالفة.

وبينت الدائرة ان هذا القرار يهدف الى ضبط الاسًواق وحماية حقوق المستهلكين.

ولفتت إلى ان القرار أعطى للدائرة صلاحية إغلاق المنشاه مؤقتا ووقف الرخصة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر وإغلاق المنشأه نهائيا وإلغاء الترخيص وفقا للاجراءات المتبعة وحجز البضائع

محل المخالفة والتصرف فيها وفقا للتشريعات المخالفة وإحالة المخالف للنيابة المختصة في حال كانت المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون.