«اتحاد المصارف» يحذّر من احتيال «اليانصيب» والبريد الإلكتروني

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

حذّر اتحاد مصارف الإمارات عملاء البنوك والمؤسسات المالية من احتيال باسم «اليانصيب»، وآخر عبر البريد الإلكتروني.

وأوضح في إفصاح توعوي، نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن احتيال «اليانصيب» يأتي عبر قيام أشخاص بإغراء العملاء، من خلال رسائل بريدية، أو عن طريق الهاتف، توهمهم بالفوز بسيارة أو جائزة نقدية كبيرة أو رحلة سياحية، ويضغطون على العميل لمشاركة البيانات الخاصة بالمصرف الذي يتعامل معه أو صورة بطاقة البنك أو رقمها.

وبيّن الاتحاد أن النوع الثاني من الاحتيال يتم عن طريق البريد الإلكتروني، حيث يرسل المحتالون رسائل تخويف، مثل «تم تجميد حسابك»، أو «لا يمكنك إيداع الأموال في حسابك، أو «نحن بحاجة للتحقق من حسابك» وغيرها.

وطالب العملاء بالتصدي لجميع أنواع الاحتيال عن طريق عدم مشاركة البيانات المصرفية أبداً من أي جهة، والاتصال الفوري بالبنك أو الشرطة، مؤكداً أن البنوك لا تطلب أبداً هذه البيانات.