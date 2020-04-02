بالفيديو.. مصادرة 400 ألف كمّامة مجهولة المصدر في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت اقتصادية دبي بأنها صادرت أمس نحو 400 ألف كمامة مجهولة المصدر، وذلك في مستودع ومطعم، بالمخالفة للقانون والنشاط المصرح به، وتم إغلاق المطعم والمستودع وتحرير المخالفات اللازمة.

وقال مدير إدارة الملكية الفكرية في اقتصادية دبي، إبراهيم بهزاد: «استمراراً لحملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، تمكنت فرق التفتيش أمس من ضبط مطعم في منطقة المدينة العالمية في دبي، متوقف عن ممارسة النشاط المعتاد حالياً وفقاً لقرار وقف المحال التجارية، إلا أنه قام بتظليل واجهة المحل وتحوّل إلى مستودع لتخزين الكمامات، وتم ضبط 50 ألف كمامة للوجه، بالمخالفة للقانون ولطبيعة نشاط المحل المصرح به، وتمت مصادرة هذه الكمامات وغلق المحل ومخالفته حسب الإجراءات المتبعة».

وأضاف أنه تم ضبط المحل بعد عملية تتبّع للقضايا السابقة والوصول إلى الموردين الذين يبيعون الكمامات بأسعار مرتفعة وبغرض احتكار السوق.

وأشار بهزاد إلى أنه تم أيضاً ضبط مستودع يحمل اسماً «تجارياً» لنشاط صيانة وتنظيف المباني بمنطقة رأس الخور في دبي، حيث تم العثور بداخله على 350 ألف كمامة مجهولة المصدر، بجانب كميات من المواد الغذائية، وتم التوصل إليه بعد تتبع لقضايا سابقة، تم خلالها مصادرة نحو 1.5 مليون كمامة مجهولة المصدر.

وتابع: «كما ضبطت فرق التفتيش سيارة كانت تجلب كميات كبيرة من العلب الفارغة الى المستودع المذكور، وتم إعدادها خصيصاً لهذا المستودع، لكي تتم تعبئة الكمامات بداخلها وطرحها في الأسواق، وتم إغلاق المستودع ومصادرة الكميات السابقة وجلبها الى مخازن الدائرة».