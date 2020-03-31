10.27 مليارات درهم سيولة متاحة في "دبي لصناعات الطيران"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، اليوم، أنها أنهت الربع الأول للعام الجاري بسيولة متاحة مقدارها 2.8 مليار دولار تقريباً (نحو 10.27 مليارات درهم) كما تجاوز أسطول الشركة من الطائرات التي تملكها وتديرها والمكلفة بإدارتها 400 طائرة.



وخلال الربع الأول من عام 2020، باعت الشركة ونقلت ملكية 15 طائرة، واستحوذت على أربع طائرات نيابة عن المستثمرين، فيما نقلت أو مددت عقود التأجير الخاصة بثماني طائرات.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة، فيروز ترابور: "في هذه الأوقات غير المسبوقة، أعدّت (دبي لصناعات الطيران) نفسها للعمل بهدوء والموازنة بين حاجات عناصرنا الهامة كافة - موظفين وعملاء وحاملي سندات ومصارف ومساهمين".



وأضاف أن الشركة قامت خلال العامين الماضيين بما يلي:



- رصد سيولة كبيرة لحماية أعمالها من تطورات السوق غير المتوقعة.

- بيع الأصول أكثر من شرائها لإدارة محفظة أصول الشركة بشكل استباقي.

- الامتناع عن إجراء طلبيات مرتفعة الأثمان من صانعي المعدات الأصلية لتفادي الالتزامات الباهظة.

- إقامة وحدة أعمال واسعة النطاق لإدارة أصول الطائرات لمساعدة المستثمرين في تخطي التحديات المرتبطة بضخّ المال في هذا القطاع.

وأشار ترابور، إلى أن هذه التدابير أسهمت في إنشاء ميزانية قوية للغاية، حيث إنه حاليا لدينا سيولة متاحة يفوق مقدارها 2.8 مليار دولار ومتطلبات سيولة بسيطة للغاية تناهز 430 مليون دولار من أجل استحقاق السندات ومصروفات رأس المال خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.