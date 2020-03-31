مبادرة تروّج المشروعات الصغيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

المصدر: سامح عوض الله - دبي

دعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً بعد تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتأثيراته اللافتة في الأعمال، والمشروعات الصغيرة بصورة خاصة، لافتة إلى إطلاق مبادرة جديدة، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر هاشتاغ (#ادعم_المشاريع_الصغيرة_والمتوسطة) (#supportsmes).

وقالت المؤسسة إن المبادرة تركز على مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ترويج أعمالها، خلال الفترة الحالية، عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ ستتم دعوة الجمهور إلى تفعيل التعاون مع أصحاب المشروعات، وإنجاز عمليات التسوق للسلع، من خلال التواصل مع رواد الأعمال. ولفتت المؤسسة إلى أن تأثير الأزمة المصاحبة لفيروس «كوفيد-19» في الشركات الصغيرة والمتوسطة، يتطلب تقديم الدعم من جميع الأطراف في المجتمع، لذلك أعلن «صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع»، من قَبْلُ، أنه سيتم تأجيل أقساط المستفيدين لمدة ثلاثة أشهر، داعية أصحاب المشروعات الصغيرة، أعضاء المؤسسة، إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني info@sme.ae لمناقشة سبل الدعم الممكنة. وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، عبدالباسط الجناحي، لـ«الإمارات اليوم»، إن المؤسسة ستبذل كل الجهود الممكنة، لمساعدة أصحاب المشروعات على تجاوز تلك الأزمة وتأثيراتها، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن حسابات الأعضاء على مواقع التواصل، وكيفية التواصل معهم، لنمكّن المستهلكين من تعزيز سبل التواصل، وتمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من المزايا التي تتيحها المؤسسة، المنوط بها تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي.

وأضاف الجناحي أن فريق عمل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مستعد لتقديم الدعم لرواد الأعمال، داعياً المستهلكين إلى شراء منتجاتهم عبر التطبيقات الذكية، مبيناً أنه سيجري نشر حسابات مشروعات رواد الأعمال ومنتجاتهم عبر منصات المؤسسة، لتسهيل التعريف بهم.

تطوير مستمر

أكدت اقتصادية دبي أنها تعتمد نهج التطوير المستمر لبيئة الأعمال، ومواكبة البنية التحتية العالية الجودة، لتضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للإمارة، ولتصبح دبي المكان المفضل للعيش والعمل والسياحة، ومدينة ذكية ومستدامة، ومركزاً محورياً في الاقتصاد العالمي.