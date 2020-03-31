«تنظيم الاتصالات» تتيح 5 تطبيقات جديدة مجاناً لدعم التعليم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قررت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبالتنسيق مع مشغلي الاتصالات في الدولة (اتصالات، ودو)، إتاحة مجموعة إضافية من التطبيقات على جميع الشبكات في الدولة، وذلك بشكل استثنائي وحتى إشعار آخر، لقطاع التعليم ليرتفع بذلك عدد التطبيقات المتاحة مجاناً إلى تسعة تطبيقات حتى الآن.

وأفادت الهيئة، في بيان أمس، بأن إتاحة هذه التطبيقات تأتي في سياق الإجراءات المتبعة للتعامل مع الظروف المستجدة، موضحة أن قائمة التطبيقات الجديدة، شملت: «غوغل هانغ آوت ميت»، و«سيسكو ويبكس»، و«أفايا سبيسز»، و«بلو جينز»، و«سلاك».

يشار إلى أن الهيئة أعلنت، سابقاً، إتاحة أربعة تطبيقات مجاناً.