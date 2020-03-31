«الاقتصاد» تعتمد الهوية الرقمية للدخول إلى نظام الدفع

المصدر: أبوظبي - وام

بدأت وزارة الاقتصاد تعديل بعض رسوم الخدمات التي تقدمها إلكترونياً عبر موقعها الرسمي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية للتخفيف على الشركات والمتعاملين.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم التوقف عن استخدام الدخول الذكي إلى موقع الخدمات الإلكترونية، وسيتم استبداله بالهوية الرقمية للعملاء.

وأوضحت الوزارة أنه ولإجراء الترتيبات اللازمة على نظام الدفع الإلكتروني، فإنها ستقوم بعمل صيانة للنظام اعتباراً من اليوم الثلاثاء، ما يعرّض الخدمة لبعض الانقطاعات.

وقدمت الوزارة شرحاً شاملاً عن كيفية ترقية حساب الدخول الذكي إلى الهوية الرقمية للشركات والعملاء، وذلك من خلال ثلاث خطوات سهلة تم توضيحها من خلال رابط نشرته على الموقع الإلكتروني.

وكانت «الاقتصاد» أعلنت سابقاً عن تطبيق قائمة جديدة ومعدلة لرسوم الخدمات التي تقدمها للجمهور ومجتمع الأعمال من خلال مراكز سعادة المتعاملين وعبر موقعها الإلكتروني، تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن خفض رسوم الخدمات الحكومية.

واعتبر القرار عند صدوره إيجابياً، ومن شأنه دعم قطاع الأعمال في الإمارات، لكونه يسهم في خفض تكاليف ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية عن المواطنين والمقيمين من أصحاب الأعمال، إضافة إلى الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وعلاوة على أن هذا الإجراء جاء في إطار القرارات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، فقد عكس حرص وزارة الاقتصاد أيضاً على توفير بيئة حاضنة وصديقة للشركات والمشروعات في الدولة، ودعم حزمة النجاح التجاري، وعلى نحو يسهم في تشجيع وتحفيز القطاع الخاص في دولة الإمارات.

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خطوات لترقية حساب الدخول الذكي إلى الهوية الرقمية للشركات والمتعاملين.