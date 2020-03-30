لا صحة لوقف البنوك منح القروض والتمويلات الشخصية

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أكد موظفون في أقسام الائتمان بعدد من البنوك الوطنية عدم صحة ما يتم تداوله عن توقف المصارف عن منح القروض والتمويلات المختلفة، بسبب انتشار فيروس كورونا، وأوضحوا لـ"الإمارات اليوم" أن تطبيق العمل عن بُعد يستلزم أياماً عدة ليتمكن الموظفون من الولوج لأنظمة البنوك من منازلهم بشكل أمن، وبما لا يؤثر في سرية الحسابات والمعاملات.

مؤكدين أن هناك بعض المعاملات يتوجب إنجازها داخل الفروع، لذا من الطبيعي أن يتم تأجيل غير الضروري منها على الأقل في الأسبوع الأول لتطبيق العمل عن بُعد، وتخفيف عدد الموظفين العاملين بالفروع.