انخفاضات في أسعار الوقود لشهر أبريل المقبل

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أعلنت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، انخفاضات بقيمة وصلت إلى 25 فلسا لليتر الواحد اعتباراً من الأول من ابريل المقبل، فيما سجلت أسعار الديزل انخفاضات بقيمة 19 فلسا لليتر، مقارنة بأسعارها خلال الشهر الجاري، وذلك بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وسجل سعر لتر بنزين من نوع «سوبر 98» انخفاضا من 2.16 درهم خلال مارس الجاري إلى 1.91 درهم بدءا من ابريل المقبل بتراجع يبلغ 25 فلسا، فيما تراجع سعر لتر البنزين «خصوصي 95» من 2.04 درهم إلى 1.80 درهم، بانخفاض قيمته 24 فلسا.

وانخفض سعر لتر الديزل من 2.25 درهم خلال الشهر الجاري إلى 2.06 درهم اعتبارا من بداية ابريل المقبل، بتراجع قيمته 19 فلسا.

يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.