دائرة "المالية المركزية" بالشارقة تفعل العمل عن بُعد بنسبة 100%

المصدر: الإمارات اليوم-الشارقة

أعلنت دائرة المالية المركزية بالشارقة أنها تماشياً مع توجيهات حكومة الشارقة بتفعيل نظام العمل عن بُعد، أنجزت الوصول لنسبة 100% من كوادرها البشرية بنظام العمل عن بُعد، وبدون أي تأخر أو تباطؤ في سير أعمال الدائرة أو إنجاز طلبات الجهات الحكومية.



وكانت دائرة المالية المركزية بالشارقة قد هيأت إمكانياتها منذ فترة طويلة لإمكانية العمل عن بُعد عبر تطوير البنية التقنية التي أنشأتها ودأبت على تحديثها باستمرار.



وقال مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، وليد الصايغ، إنه "بالرغم من أن كافة موظفينا يعملون عن بُعد حالياً في ظل تداعيات فيروس كورونا، إلا أن كافة المعاملات والإجراءات المالية تتم بشكل اعتيادي، حيث أن منظومتنا تخدم ما يقارب أكثر من 100 جهة حكوميَّة مُرَتبِطة بنظامٍ ماليٍّ شاملٍ، وسنواصل جهودنا لتعزيز ريادة القطاع المالي الحكومي في إمارة الشارقة".



وتتيح الدائرة منصة "تحصيل" الرقمية الشاملة لنظام الإيرادات الحكومية، وتوفر وسائل جديدة ومبتكرة لدفع رسوم المعاملات والخدمات لحكومة الشارقة وتلبية الاحتياجات الخاصة لدائرة المالية المركزية بالشارقة ولشركائها من الجهات الحكومية.

وتعمل دائرة المالية المركزية على إدارة وتنمية وتوفير السيولة النقدية، وتطوير منظومة موازنة الأداء، وتنفيذ سياسات مالية متكاملة، ، وتمكين التحول الذكي، إضافة إلى تعزيز منظومة الرقابة الداخلية، وتمكين الموارد البشرية المواطنة، وتطوير ثقافة الابتكار وإدارة الأداء المؤسسي".