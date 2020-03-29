"طيران الإمارات" تحذر من رسائل "تصيّد" مرتبطة بفيروس "كورونا"

المصدر: أزاد عيشو – دبي

حذرت شركة "طيران الإمارات"، المتعاملين من التصيّد الاحتيالي عبر الرسائل الإلكترونية وعمليات الخداع ذات الصلة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، مشيرة إلى أنها تلقت تنبيهات بخصوص هجمات تصيّد تحمل عنوان "تم إلغاء رحلتك: قم باسترداد أموالك".

وقالت الشركة على موقعها الشبكي إنها لم ترسل هذه الرسائل الإلكترونية، موضحة أنه على المسافرين توخي الحذر بهدف حماية معلوماتهم الشخصية وعدم الرد على هذه الرسائل الإلكترونية أو النقر على الروابط الواردة فيها.

وذكرت أن الطريقة الأسهل للكشف عن رسالة البريد الإلكتروني المزيفة هي من خلال تفحُّص عنوان البريد الإلكتروني الذي أُرسلت منه، مشيرة إلى أنها تتواصل مع المتعاملين فقط عبر القنوات الرسمية ومن خلال العنوانين المعتمدة.