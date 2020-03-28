تحذير من رسائل احتيالية تتقمص دور المصرف المركزي

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

حذرت هيئة تنظيم الاتصالات من رسائل احتيالية تتقمص دور المصرف المركزي، وتدعو إلى الاتصال ومشاركة البيانات المصرفية حتى لا يتم إيقاف الحساب.



وطالبت "تنظيم الاتصالات" في تحذير وجهته عبر صفحاتها على مواقع التًواصل الاجتماعي من المشتركين في حال الشك، التواصل مع المصارف والبنوك عبر أرقامهم الرسمية.



وأكدت الهيئة انه يحب على عملاء البنوك تذكر أن البنك لن يطلب منهم بيانات بطاقاتهم أو كلمات المرور الخاصة بهم.



ومن أشكال الرسائل المتداولة التي حذرت منها "تنظيم الاتصالات"، رسائل عليها اسم وشعار المصرف المركزي تزعم أنه سيتم إغلاق أو تجميد الحساب المصرفي للعميل والصراف الآلي وبطاقات الخصم والائتمان لأسباب أمنية وتدعو الى التًواصل مع رقم معين للتحقق من التفاصيل قبل الإغلاق.