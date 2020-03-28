«تنظيم الاتصالات» توقف فصل خدمات الهواتف عند انتهاء صلاحية المستندات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قررت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، في الدولة، إيقاف العمل بآليات تعليق وفصل خدمات الهاتف المتحرك، بسبب انتهاء الوثائق الثبوتية والهوية، وذلك دعماً لمبادرة «لا تشيلون هم» ومبادرة «خلك في البيت». وبذلك لن يتم تعليق أو فصل خدمات الهاتف المتحرك للمشتركين أصحاب الوثائق الثبوتية المنتهية، ولن يتوجب عليهم الحضور الشخصي لمراكز الخدمة، أو تقديم تلك المستندات للقيام بعمليات تجديد الوثائق الثبوتية، يأتي ذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وأكدت الهيئة، في بيان أمس، استمرارها في إطلاق المبادرات التي من شأنها دعم كل قطاعات الدولة، وضمان تقديم أفضل الخدمات، وتحقيق سعادة المتعاملين.

