«الاقتصاد» تخالف شركة «مقاولات» تبيع كمامات

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة خالفت شركة مقاولات في الدولة تبيع كمامات، بعد أن نشرت إعلاناً على موقعها الإلكتروني، تعلن فيه عن بيعها الكمامات وبأسعار مرتفعة.

وأضاف النعيمي أن الوزارة لديها قائمة كاملة بأسماء التجار، الذين يبيعون السلع بأسعار مرتفعة، خصوصاً الكمامات والمعقمات، وبعض أصناف من الخضراوات والفواكه، وبدأت بالفعل مخالفتهم. ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إغلاقات ومخالفات وتحذيرات لمحال رفعت الأسعار في مختلف إمارات الدولة، كما ستشهد وجوداً أكبر لفرق الرقابة والتفتيش. وكشف النعيمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الخط المباشر» في تلفزيون الشارقة، أن الفترة الماضية شهدت زحاماً شديداً على بعض منافذ البيع، لدرجة أن منافذ بيع استقبلت 270 ألف متسوّق في يوم واحد، وهو رقم ضخم للغاية، على الرغم من وفرة كل السلع، وعدم وجود أي نقص فيها.

وأضاف أن بعض التجار يبيعون خضراوات وفواكه بأسعار مرتفعة، من دون فاتورة، وللأسف يقبل المستهلكون على الشراء، رغم وجود بدائل كثيرة في الأسواق.

وناشد المستهلكين عدم شراء كميات ضخمة لا يحتاجونها، موضحاً أن هذا التهافت على الشراء شجع تجار على رفع الأسعار من دون مبرر. وشدد النعيمي على أن الوزارة ساعدت، خلال الفترة الماضية، العديد من المصانع المحلية، التي تواجه تحديات في إنتاج المعقمات والكمامات، نتيجة عدم توافر المواد الخام.