"الاقتصاد" تخالف شركة مقاولات تبيع كمامات.. وتكشف عن إغلاقات لمحال رفعت الأسعار

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة خالفت شركة مقاولات في الدولة تبيع كمامات بعد أن نشرت إعلانا على موقعها الإلكتروني يفيد ببيعها الكمامات وبأسعار مرتفعة.



وأضاف النعيمي أن الوزارة لديها قائمة كاملة بأسماء التجار الذين يبيعون السلع بأسعار مرتفعة، لاسيما الكمامات والمعقمات، وبعض أصناف الخضروات والفواكه، مؤكدا أن الوزارة بدأت بالفعل مخالفتهم وفتحت الباب أمام إغلاق هذه المنافذ.



وأفاد بأن الفترة المقبلة ستشهد إغلاقات ومخالفات وتحذيرات لمحال رفعت الأسعار في مختلف إمارات الدولة، كما ستشهد تواجدا أكبر لفرق الرقابة والتفتيش في مختلف الإمارات.

ولفت النعيمي في مداخلة هاتفية مع برنامج الخط المباشر عبر تليفزيون الشارقة، إلى أن الفترة الماضية شهدت تزاحماً شديداً على بعض منافذ البيع الى درجة أن منافذ بيع استقبلت ما يصل إلى 270 ألف متسوق في يوم واحد، وهو رقم ضخم للغاية رغم وفرة كل السلع وعدم وجود أي نقص فيها.



وناشد المستهلكين عدم شراء كمات كبيرة من السلع لا يحتاجونها، مشيرا إلى أن هذا التهافت على الشراء شجع تجار على رفع الأسعار دون مبرر.



وذكر النعيمي أن بعض التجار يبيعون خضروات وفواكه بأسعار مرتفعة وبدون فاتورة، معرباً عن أسفه لإقبال المستهلكون على الشراء من دون فاتورة رغم وجود بدائل كثيرة في الأسواق.



وأشار الى أن الأزمة في الكمامات والمعقمات في العالم كله وليس في الإمارات فقط نتيجة تفشي فيروس "كورونا" عالميا وزيادة الطلب مع نقص الإنتاج.