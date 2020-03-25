اقتصادية دبي تلزم القطاع الخاص بتشغيل 80% من موظفيه عن بعد وتستثني 12 قطاعاً

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

دعت اقتصادية دبي جميع شركات القطاع الخاص والمنشآت التجارية العاملة في الإمارة، باستثناء نحو 12 قطاعا، بضرورة الالتزام بتبني منظومة العمل عن بعد بنسبة 80% من إجمالي أعداد موظفيها من اليوم وحتى يوم الخميس الموافق 8 أبريل.

وقالت اقتصادية دبي أنه بصفتها الجهة المعنية بتنظيم قطاع الأعمال في الإمارة فإنها توجه بإغلاق مراكز انجاز المعاملات الحكومية بالكامل خلال نفس الفترة، وتؤكد استمرارية تقديم الخدمات الحكومية عبر المنصات الإلكترونية الذكية لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

وأكدت اقتصادية دبي أن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ترمي للحفاظ على الصحة العامة وتحقيق أعلى مستويات السلامة لكافة أفراد المجتمع بناء على التعاميم والقرارات الصادرة عن الجهات المعنية.

وطالبت اقتصادية دبي جميع الشركات تنفيذ ما جاء في قرار العمل عن بعد بنسبة 80% على الأقل من إجمالي عدد الموظفين لكل شركة، مؤكدة أنه سيتم استثناء قطاعات عدة من هذا القرار شريطة أن تحرص تلك القطاعات على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والترتيبات الوقائية المتعلقة بالتعقيم والتباعد الاجتماعي. وشملت القطاعات المستثناة قطاع الصحة، وقطاع الادوية، وقطاع المنافذ الغذائية، (بما فيها منافذ بيع المواد الغذائية للحيوانات)، والقطاع الصناعي، وقطاع المقاولات والإنشاءات ومواد البناء، وقطاع شركات خدمات الأمن، وقطاع شركات الخدمات اللوجستية والتوصيل، وقطاع سلاسل التوريد، وقطاع الورش، وقطاع شركات خدمات التنظيف، وقطاع شركات نقل الأموال، والقطاع المصرفي.