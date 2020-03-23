«فلاي دبي» توقف عملياتها من 26 مارس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي» اليوم، أنها ستوقف عملياتها اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 26 مارس 2020 الساعة 23:59 وحتى الساعة 23:59 من يوم الخميس الموافق التاسع من أبريل كجزء من التدابير الاحترازية التي يتم تنفيذها استجابة لتداعيات فيروس «كورونا».

قال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث: «من الواضح أن هذا الوضع غير مسبوق بالنسبة لقطاع الطيران، بل والعالم أجمع، لكننا في (فلاي دبي) كنا مستعدين قدر الإمكان».



وأضاف: «قد يتغير تركيزنا التشغيلي على المدى القصير، لكن العمل مستمر، ولقد قمنا بإعادة توجيه الموارد الداخلية لاحتياجات الأعمال المهمة، بما في ذلك أعلى مستويات دعم العملاء ورعاية أسطولنا، حيث فعلنا برنامج صيانة ورعاية على نطاق واسع لضمان بقاء جميع طائراتنا المتوقفة وفق أعلى المعايير الدولية».

وتابع الغيث: «نحن نعتبر هذه الفترة فرصة لإعادة معايرة أعمالنا وتركيزنا المستمر على إرساء الأساس، معا، من أجل عودة كاملة سلسة للخدمة في الوقت المناسب».

يشار إلى أن «فلاي دبي» وضعت بالفعل خططا وإجراءات للعمل عن بعد حيث تتوزع مكاتب شركة الطيران في ثلاثة مواقع مختلفة قبل انتقالها إلى المبنى الرئيس الجديد الذي هو قيد الإنشاء. وتمشيا مع المبادئ التوجيهية للحكومة، تم توزيع قوتها العاملة في فرق انتقلت عبر مكاتبها المختلفة لمواصلة دعم عملياتها. وإضافة إلى ذلك، يعمل عدد من الفرق عن بعد من منازلهم مدعومة بعدد من المبادرات والتقنيات الجديدة لتنفيذ العمل عن بعد وفي نفس الوقت تجسد روح التعاون التي تعكس قيم «فلاي دبي».