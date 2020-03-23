تصريح من كارفور حول ساعات العمل

أفادت سلسة متاجر كارفور في دولة الإمارات أنه فيما تتجه مراكز التسوق نحو الإغلاق في الإمارات، ستبقى كافة متاجرنا مفتوحة وكاملة المخزون من أجل العملاء في أوقات عملنا الاعتيادية.

وقالت كارفور في بيان "نحث عملائنا الأعزاء على التسوق بمسؤولية ومراعاة الآخرين. نحن على ثقة تامة بكفاءة المخزون وسلسلة التوريد لدينا، ونواصل مراقبة مستويات المخزون لنحرص على توفير احتياجات عملائنا. كما نعمل عن كثب مع الموردين للحرص على الحفاظ على أسعار المنتجات الأساسية، كي لا يشهد عملاؤنا ارتفاعاً في فواتير تسوقهم".

وأضافت "إضافة إلى تعقيم كافة المتاجر، تقوم كارفور بتطبيق إجراءات اضافية لضمان الحفاظ على المسافات الآمنة ووقاية صحة عملائنا وموظفينا. وهذا يتضمن وضع واجهات من زجاج الأكريليك عند صناديق الدفع لتخفيف الاحتكاك بين الزبائن والموظفين، ولافتات توعوية ترشد العملاء لأفضل ممارسات الحفاظ على المسافة الآمنة.

كما تواصل كارفور التزامها بتزويد عملائنا بأفضل خيارات المأكولات الطازجة بأفضل الأسعار خلال هذه الفترة العصيبة".